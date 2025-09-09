ETV Bharat / state

खुद का घर तालाब पर, दूसरे के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल कर दी जनहित याचिका, कार्रवाई का आदेश

अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट देने वाले लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी

Etv Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: दूसरों के खिलाफ़ अतिक्रमण की शिकायत लेकर जनहित याचिका दाखिल करने वाला याची खुद ही जाल में फंस गया. कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में याचिकाकर्ता स्वयं तालाब की भूमि पर अतिक्रमण का दोषी पाया गया. कोर्ट ने इस मामले में न सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई का निर्देश दिया बल्कि गलत रिपोर्ट देने वाले राजस्व अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानकारी मांग ली है. प्रयागराज के हंडिया निवासी ओमराज ने की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने सुनवाई की.

ओमराज़ ने लालमणि पटेल के खिलाफ याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनका घर सरकारी जमीन पर बना है. ओमराज ने 2022 में तहसीलदार द्वारा दिए गए बेदखली के आदेश का पालन कराने की मांग की थी. लालमणि पटेल के वकील आशुतोष शुक्ला ने कोर्ट में बताया कि तहसीलदार का बेदखली आदेश गलत था. इस पर कोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दिए. 21 अगस्त 2025 को तहसीलदार हंडिया ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि जब जमीन की दोबारा जांच की गई तो पता चला कि तालाब की जमीन पर लालमणि पटेल का नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता ओमराज का मकान बना है.

कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब लालमणि ने कोई अतिक्रमण नहीं किया था, तब भी उसके खिलाफ बेदखली का आदेश कैसे पारित किया गया. यह अधिकारियों की मनमानी को दर्शाता है. कोर्ट ने अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट देने वाले लेखपाल दिलीप कुमार और राजस्व निरीक्षक गया प्रसाद कुशवाहा के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया है.

इसे भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के बिल्डर पर गैंगस्टर की कार्यवाही रद्द की, कहा- एक ही मुकदमे में कार्यवाही, एक्ट का दुरुपयोग

For All Latest Updates

TAGGED:

PIL AGAINST ENCROACHMENTENCROACHMENT ON POUNDPETITIONER BUILT HOUSE ON PONDHIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.