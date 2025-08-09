Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सिरमौर में खैर के 5000 पेड़ काटने का मामला, कुछ भी अवैध न पाए जाने पर हाईकोर्ट ने बंद की जनहित याचिका - HIMACHAL HIGH COURT

सिरमौर में खैर के 5000 पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया था. हाईकोर्ट ने इसमें कुछ अवैध नहीं पाया है.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 9:45 AM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में खैर के 5000 पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया था. इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. अब हाईकोर्ट ने पेड़ कटान में कुछ भी अवैध न पाते हुए याचिका को बंद कर दिया है. अदालत के समक्ष वन विभाग ने तथ्य रखते हुए कहा कि खैर एक उत्कृष्ट कटाई करने वाला पौधा है.

विभाग ने बताया कि काटे गए पेड़ की जड़ प्रणाली से नई कोंपलें निकलती हैं. जब कटान की शिकायत मिली तो विभाग ने निरीक्षण के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्शाए गए स्थानों पर जड़ों से कोई कोंपलें नहीं निकली हैं. इससे स्पष्ट होता है कि खैर के संबंधित पेड़ सूख गए होंगे. निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि जंगल में झाड़ी की भूमि में लगभग कोई सूखा पेड़ नहीं था, जो संकेत करता है कि भूमि से सूखे पेड़ों को नियमित रूप से हटाया जाता था. वन विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि निजी जंगल झाड़ी की भूमि में केवल ठूंठ/गड्ढे/जड़ों की उपस्थिति अवैध कटाई का संकेत नहीं देती है.

ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य के अभाव में विभाग भूमि मालिकों के इस कथन से सहमत होने के लिए बाध्य है कि उक्त भूमि से पेड़ों को उनके घरेलू और कृषि उपयोग के लिए कानूनी रूप से काटा गया था. भूमि स्वामियों ने भी कहा था कि वे अपने घरेलू उपयोग के लिए निजी जंगल-झाड़ी भूमि से गिरे/सूखे पेड़ों को उसी तरह हटाते हैं जैसे सरकारी भूमि पर किया जाता है. इसके साथ ही सूखे और गिरे हुए पेड़ों को नियमित रूप से जंगल से हटाया जाता है और ऐसा करना उनके अधिकार में है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर उनका मत है कि अब इस याचिका में आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है. साथ ही कहा कि राज्य सरकार के स्पष्ट रुख को देखते हुए अदालत इस कार्रवाई को बंद करती है. उल्लेखनीय है कि मामले में जनहित याचिका एक सूचना पर दर्ज की गई थी. सूचना थी कि सिरमौर जिला के काला अंब-त्रिलोकपुर क्षेत्र में खैर के पेड़ों सहित बड़े पैमाने पर 5000 पेड़ों की कटाई की गई है.

इस कटान को अवैध बता कर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई. कटान में हिमाचल और हरियाणा के ठेकेदारों की मिलीभगत बताई गई थी.शिकायत के अनुसार यह खैर कटान त्रिलोकपुर के बालासुंदरी मंदिर और वन विभाग के रेंज ऑफिसर कार्यालय के पास ही हो रहा था. स्थानीय लोगों के अनुसार भी वन माफिया रातों-रात लकड़ी को फैक्टरियों या अन्य स्थानों पर बेच रहा था.

ये भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार पर लगाई 50 हजार रुपए कॉस्ट, पौंग डैम विस्थापितों से जुड़ा है मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में खैर के 5000 पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया था. इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. अब हाईकोर्ट ने पेड़ कटान में कुछ भी अवैध न पाते हुए याचिका को बंद कर दिया है. अदालत के समक्ष वन विभाग ने तथ्य रखते हुए कहा कि खैर एक उत्कृष्ट कटाई करने वाला पौधा है.

विभाग ने बताया कि काटे गए पेड़ की जड़ प्रणाली से नई कोंपलें निकलती हैं. जब कटान की शिकायत मिली तो विभाग ने निरीक्षण के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्शाए गए स्थानों पर जड़ों से कोई कोंपलें नहीं निकली हैं. इससे स्पष्ट होता है कि खैर के संबंधित पेड़ सूख गए होंगे. निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि जंगल में झाड़ी की भूमि में लगभग कोई सूखा पेड़ नहीं था, जो संकेत करता है कि भूमि से सूखे पेड़ों को नियमित रूप से हटाया जाता था. वन विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि निजी जंगल झाड़ी की भूमि में केवल ठूंठ/गड्ढे/जड़ों की उपस्थिति अवैध कटाई का संकेत नहीं देती है.

ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य के अभाव में विभाग भूमि मालिकों के इस कथन से सहमत होने के लिए बाध्य है कि उक्त भूमि से पेड़ों को उनके घरेलू और कृषि उपयोग के लिए कानूनी रूप से काटा गया था. भूमि स्वामियों ने भी कहा था कि वे अपने घरेलू उपयोग के लिए निजी जंगल-झाड़ी भूमि से गिरे/सूखे पेड़ों को उसी तरह हटाते हैं जैसे सरकारी भूमि पर किया जाता है. इसके साथ ही सूखे और गिरे हुए पेड़ों को नियमित रूप से जंगल से हटाया जाता है और ऐसा करना उनके अधिकार में है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर उनका मत है कि अब इस याचिका में आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है. साथ ही कहा कि राज्य सरकार के स्पष्ट रुख को देखते हुए अदालत इस कार्रवाई को बंद करती है. उल्लेखनीय है कि मामले में जनहित याचिका एक सूचना पर दर्ज की गई थी. सूचना थी कि सिरमौर जिला के काला अंब-त्रिलोकपुर क्षेत्र में खैर के पेड़ों सहित बड़े पैमाने पर 5000 पेड़ों की कटाई की गई है.

इस कटान को अवैध बता कर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई. कटान में हिमाचल और हरियाणा के ठेकेदारों की मिलीभगत बताई गई थी.शिकायत के अनुसार यह खैर कटान त्रिलोकपुर के बालासुंदरी मंदिर और वन विभाग के रेंज ऑफिसर कार्यालय के पास ही हो रहा था. स्थानीय लोगों के अनुसार भी वन माफिया रातों-रात लकड़ी को फैक्टरियों या अन्य स्थानों पर बेच रहा था.

ये भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार पर लगाई 50 हजार रुपए कॉस्ट, पौंग डैम विस्थापितों से जुड़ा है मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

KHAIR TREES CUT SIRMAURHIGH COURT ON KHAIR TREES CUTKHAIR TREES CUTखैर पेड़ कटान सिरमौरHIMACHAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.