शानन बिजली घर पर आज सुप्रीम फैसले का दिन, क्या हिमाचल को मिलेगा 200 करोड़ सालाना के कमाऊ पूत का हक

शानन-पावर प्रोजेक्ट को लेकर आज SC में सुनवाई होगी. इसकी लीज 2024 में खत्म हो गई, लेकिन पंजाब इससे कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है.

शानन पावर प्रोजेक्ट
शानन पावर प्रोजेक्ट (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 9:20 AM IST

8 Min Read
शिमला: हिमाचल के लिए सोमवार 22 सितंबर का दिन महत्वपूर्ण साबित होगा. मामला 200 करोड़ सालाना की कमाई वाले एक प्रोजेक्ट से जुड़ा है. शानन बिजलीघर नाम का ये प्रोजेक्ट स्थापित तो हिमाचल की धरती पर है, लेकिन इस पर कब्जा पंजाब का है. ब्रिटिशकाल में बने इस प्रोजेक्ट की लीज अवधि खत्म होने के बाद कानूनन इस पर हिमाचल का हक है, लेकिन मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा है.

आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ा फैसला होने के आसार हैं. हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य के हक के लिए पैरवी को लेकर कपिल सिब्बल को उतारा है. इसके अलावा हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रतन, एडिशनल एडवोकेट जनरल वैभव श्रीवास्तव व सीनियर एडवोकेट विनय कुठियाला सुप्रीम कोर्ट में होंगे. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बेशक विदेश में हैं, लेकिन वे केस को लेकर पल-पल की अपडेट ले रहे हैं. राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. इस परियोजना की लीज अवधि मार्च 2024 में खत्म हो गई, लेकिन पंजाब सरकार इस बिजलीघर से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है.

ब्रिटिशकाल का प्रोजेक्ट, पंजाब का कब्जा
ब्रिटिशकाल का प्रोजेक्ट, पंजाब का कब्जा (FILE PHOTO)

पंजाब की आनाकानी और अड़ियल रवैये को देखते हुए हिमाचल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा है. अब 110 मैगावाट उत्पादन की क्षमता वाले इस बिजलीघर के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद आज पूरी होने के आसार हैं. आखिर क्या है शानन बिजलीघर परियोजना, ब्रिटिशकाल में कैसे आरंभ हुआ प्रोजेक्ट, कब खत्म हुई लीज और क्यों पंजाब नहीं छोडऩा चाहता इस कमाऊ पूत से कब्जा, ये जानकारी आगे की पंक्तियों में दर्ज है.

ब्रिटिशकाल का प्रोजेक्ट, पंजाब का कब्जा

मंडी जिला के जोगिंद्र नगर में ब्रिटिश हुकूमत के समय परियोजना स्थापित हुई थी. उस दौर में मंडी रियासत के शासक जोगेंद्र सेन ने बिजलीघर के लिए जमीन उपलब्ध करवाई थी. तब अंग्रेज शासन के साथ एक समझौता हुआ था. उस समझौते के अनुसार वर्ष 1925 में स्थापित परियोजना की लीज की अवधि 99 साल निश्चित की गई. अब मार्च 2024 में लीज खत्म हो गई है और समझौते के अनुसार ये बिजलीघर उस धरती यानी तत्कालीन समय में मंडी रियासत वाली जमीन की सरकार को मिलना था. खैर, वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय हिमाचल पंजाब का ही हिस्सा था. हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1971 में मिला था. उस समय पंजाब पुनर्गठन एक्ट के दौरान शानन पावर हाउस पंजाब सरकार के स्वामित्व में ही रहा. पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 की शर्तों के मुताबिक शानन बिजलीघर को केवल प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार को हस्तांतरित किया गया था. यदि प्रोजेक्ट को देखें तो वर्ष 1932 में मंडी की ऊहल नदी पर बना बिजलीघर तब सिर्फ 48 मेगावाट क्षमता का था. आधी सदी बाद वर्ष 1982 में शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 60 मेगावाट का हो गया. मौजूदा समय में ये 110 मेगावाट का है.

आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई (FILE PHOTO)

पंजाब की नीयत हुई खराब

लीज की अवधि पूरी होने के बाद भी पंजाब सरकार इस कामधेनू को हाथ से नहीं छोडऩा चाहती थी. यही कारण है कि हिमाचल को उसका हक वापस सौंपने के बजाय पंजाब सरकार ने कानूनी अड़ंगों वाला रास्ता चुना और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई. सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने याचिका दाखिल कर शानन बिजलीघर को अपने ही स्वामित्व में रखने की बात कही. इस पर हिमाचल सरकार ने भी अपना कानूनी रास्ता अपनाया और सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर पंजाब सरकार की याचिका की मैंटेनेबिलिटी यानी योग्यता पर ही सवाल उठा दिया. समझौते की शर्तों के अनुसार यहां हिमाचल का पक्ष मजबूत है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया. हिमाचल सरकार ने अपने आवेदन में कहा है कि पंजाब सरकार इस मामले में कानूनन सही नहीं है और न ही उसकी याचिका मैंटेनेबल है. हिमाचल सरकार का तर्क था कि अंग्रेजी शासन में ये परियोजना जिस भूमि पर बनी है, वो जमीन हिमाचल में है और ये समझौता दो पार्टियों के बीच हुआ था.

ऐसे में लीज अवधि के उस समझौते को चैलेंज नहीं किया जा सकता. मुख्य तर्क ये है कि पंजाब सरकार कभी भी भूमि की लीज के समझौते की पार्टी नहीं थी. ऐसे में परियोजना की भूमि के सही व कानूनन मालिक के खिलाफ पंजाब सरकार का ये याचिका वाला प्रयास सही नहीं है. यहां एक दिलचस्प घटनाक्रम और हुआ. मामले में हरियाणा सरकार ने भी पार्टी बनने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की याचिका खारिज कर दी थी. हरियाणा का कहना था कि वो भी पंजाब पुनर्गठन एक्ट का हिस्सा रहा है, लिहाजा उसे भी केस में सुना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया था. ये भी गौरतलब है कि कभी हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर इस समय केंद्रीय उर्जा मंत्री हैं और इस नाते वे मामले से पूरी तरह से परिचित हैं. नवंबर 2024 में शिमला में हिमाचल सरकार के साथ मीटिंग में मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिलाया था कि किसी पक्ष के साथ नाइंसाफी नहीं होगी. केंद्र इस मामले में न्यूट्रल रहेगा.

1925 में स्थापित परियोजना की लीज की अवधि 99 साल थी
1925 में स्थापित परियोजना की लीज की अवधि 99 साल थी (FILE PHOTO)

केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व

मामले में केंद्र सरकार भी इनवाल्व हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 21 जुलाई को केंद्र सरकार को मामले में विस्तार से हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए थे. उल्लेखनीय है कि हिमाचल ने अभी तक की सुनवाई में जो-जो तर्क अपने पक्ष में पेश किए हैं, उनका पंजाब सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई है. पंजाब सरकार कहती है कि उसे शानन बिजलीघर पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत मिला है. ऐसे में ये परियोजना केवल लीज के हिसाब से डिसाइड नहीं हो सकती. इस पर हिमाचल सरकार ने पंजाब सरकार की याचिका के इस आधार को ही रद्द करने का आवेदन दाखिल कर दिया.

हिमाचल का दावा है कि शानन बिजलीघर का एरिया पंजाब से ट्रांसफर हुई टेरिटरी में नहीं आता, इसलिए इस क्षेत्र में पंजाब पुनर्गठन एक्ट लागू नहीं होगा. हिमाचल का ये भी कहना है कि ये मामला या झगड़ा अंतर्राज्यीय नहीं है. हिमाचल सरकार का कहना है कि वर्ष 1925 में लीज एग्रीमेंट मंडी के राजा और ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था. पंजाब को यह प्रोजेक्ट सिर्फ इसे संचालित करने के लिए हस्तांतरित किया गया है. कारण ये था कि उस समय हिमाचल पूर्ण राज्य नहीं था और यहां अलग से अपना बिजली बोर्ड भी नहीं था. हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पंजाब सरकार इस लीज एग्रीमेंट में भी सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए भूमि के असल मालिक के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए याचिका नहीं डाली जा सकती.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि पंजाब को बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए ये परियोजना हिमाचल को सौंपनी चाहिए. सीएम सुक्खू का कहना है कि हिमाचल के सभी हकों के लिए उनकी सरकार हरसंभव प्रयास करेगी. यही कारण है कि हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों की टीम के जरिए अपना पक्ष रखा है. सीएम का कहना है कि पंजाब ने सौ साल तक इसका संचालन लिया है, अब परियोजना को छोटे भाई हिमाचल को सौंप देना चाहिए. पूर्व सीएम शांता कुमार ने भी इस मामले में सुक्खू सरकार का समर्थन किया है. हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रतन का कहना है कि आर्टिकल 131 के तहत यदि दो पक्षों के बीच कोई संधि हुई हो तो उसके खिलाफ कानूनन कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता है. वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि शानन बिजलीघर पर हिमाचल का हक हर लिहाज से बनता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद बलवती है.

