हाईकोर्ट में दो बड़े मामले: छात्रसंघ चुनाव याचिकाओं की सुनवाई 15 को, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रार्थी को राहत - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी गई है.

Rajasthan High court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
Published : September 3, 2025 at 8:14 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के चुनाव कराने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जय राव व दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि जय राव की याचिका में राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया है. जिसमें कहा गया कि इस सत्र में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, वहीं विवि प्रशासन का भी जवाब आ गया है. वहीं इस याचिका के साथ दो अन्य याचिकाएं भी सूचीबद्ध हैं. इन दोनों याचिकाओं में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया जाए. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है. गौरतलब है कि गत दिनों राज्य सरकार और विवि प्रशासन ने जवाब पेश कर छात्र हित में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के निर्णय के आधारों को लेकर अदालत में विस्तृत जवाब पेश किया है.

पढ़ें: हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले : छात्रसंघ चुनाव याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त तक टाली, जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई पर रोक - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 में प्रार्थी को राहत देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को कहा है कि यदि उससे कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थी को गृह जिला दिया है, तो फिर उसे भी गृह जिला देने के संबंध में विचार किया जाए. वहीं प्रार्थी को भी इस संबंध में विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने के लिए कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश ओमप्रकाश गुर्जर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: हाईकोर्ट में दो बड़े मामले: 'एमपी-एमएलए चुनाव होते हैं, तो छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं', पुनर्मतगणना मामले की सुनवाई 2 सप्ताह टली - RAJASTHAN HIGH COURT

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि प्रार्थी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लिया और एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग में उसके 186.5727 अंक आए हैं. भर्ती के जारी किए पुन: परिणाम में उससे कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थी को गृह जिला आवंटित किया है. जबकि हाईकोर्ट ने पूर्व में कहा था कि जिले का आवंटन मेरिट के अनुसार ही होना चाहिए. प्रार्थी के अंक ज्यादा हैं और उसने भी अपने गृह जिले को पहली प्राथमिकता के तौर पर रखा था. इसके बावजूद उसे गृह जिला नहीं दिया गया. इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि उसे नियुक्ति के लिए गृह जिला आवंटित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कहा कि यदि प्रार्थी से कम अंक वाले को गृह जिला दिया है, तो फिर प्रार्थी के आदेश को संशोधित कर उसे भी गृह जिला आवंटन करने पर विचार किया जाए.

पढ़ें: हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले : छात्रसंघ चुनाव याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त तक टाली, जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई पर रोक - RAJASTHAN HIGH COURT

पढ़ें: हाईकोर्ट में दो बड़े मामले: 'एमपी-एमएलए चुनाव होते हैं, तो छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं', पुनर्मतगणना मामले की सुनवाई 2 सप्ताह टली - RAJASTHAN HIGH COURT

