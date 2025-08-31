नूंह: तावडू उपमंडल के गांव सीलखो के पूर्व सरपंच के परिवार और उसके समर्थकों द्वारा गांव के ही एक पक्ष के लोगों का रास्ता रोककर हमला करने का मामला सामने आया है. इस वारदात को तावडू नूंह रोड पर गांव छारोडा सीमा में अंजाम दिया गया. जहां घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. करीब 12 दिन बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत मिलने पर सदर थाना पुलिस ने मामले में 27 नामजद आरोपियों सहित 15 अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सभी आरोपी फरार है.

ये था मामला

दरअसल, उपमंडल के गांव सिलखो निवासी एक परिवार ने पूर्व सरपंच जाकिर और उसके परिजनों पर मारपीट व जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित इदरीस ने बताया कि गत 12 अगस्त को बेटे दिलशाद की सहजाद उर्फ सज्जी व अन्य लोगों से कहासुनी हुई थी. इसी विवाद के चलते पूर्व सरपंच के लोगों ने उनके परिवार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी थी. इसके संदर्भ में 18 अगस्त को पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया, लेकिन जाकिर पक्ष थाने नहीं पहुंचा.

नूंह में दबंगों ने रास्ता रोक किया हमला (ETV Bharat)

आरोपियों ने रॉड और डंडों से किया हमला

इदरीश के मुताबिक, जब वे अपने बेटों जुबेर, याहया और सफात के साथ घर लौट रहे थे तो छारोड़ा टोल टैक्स के पास हमलावर पहले से घात लगाए बैठे थे. जहां उन्होंने मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर पीड़ित के बेटों को गिरा दिया और लोहे की रॉड व लाठी-डंडों से हमला किया. पीड़ित पक्ष ने बताया कि घटना स्थल के पास लगे तीन अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों में वारदात कैद हो गई. वीडियो फुटेज में साफ दिखाई देता है कि आरोपीगण हथियारों से लैस होकर हमला कर रहे हैं.

घर पर उलाहना देने गए तब भी किया हमला

पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने यह फुटेज पुलिस को भी उपलब्ध करवा दी है, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि जब झगड़े की सूचना पर परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और जाकिर के घर उलाहना लेकर जा रहे थे, तभी दो लोगों ने उन्हें रोकते हुए हमला कर दिया. आरोप है कि इस दौरान गर्भवती रिजवाना, को लात मारी गई. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तत्काल सीएचसी तावडू से नल्हड़ मेडिकल रेफर करना पड़ा. बताया जा रहा है कि उसका 4 महीने का बच्चा इस घटना में खराब हो गया है.

आरोपी पक्ष ने सुलह न करके आक्रामक रुख अपनाया

पीड़ित पक्ष का कहना है कि गांव के लोगों ने बीच - बचाव कर उन्हें बचाया, लेकिन जाते - जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित ने कहा कि मामले को बिरादरी स्तर पर सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आरोपी पक्ष ने सुलह से साफ इनकार कर दिया और आक्रामक रुख अपनाया. जिसके बाद अब उन्होंने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने पुष्टि की कि पूर्व सरपंच के परिजनों समेत कई लोगों पर मारपीट, जानलेवा हमला और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोप गंभीर हैं और जांच जारी है. अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

इसे भी पढ़ें : 10 रुपए के किराए पर बहस करना पड़ा भारी, गुरुग्राम में दबंगों ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा, 2 गिरफ्तार