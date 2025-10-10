ETV Bharat / state

कोटा: दाढ़देवी मंदिर के पास अवैध ढाबों पर वन विभाग की कार्रवाई, अवैध शराब भी जब्त

कोटा: वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को दाढ़देवी मंदिर के बाहर स्थित पांच अवैध रूप से संचालित ढाबों पर कार्रवाई की. पीला पंजा चलाकर इन ढाबों को ध्वस्त किया गया और वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया. टीम दोपहर में मौके पर पहुंची और एक के बाद एक कार्रवाई पूरी की गई.

अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण: कोटा मंडल के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि लाडपुर रेंज के दाढ़देवी में दाढ़देवी माताजी मंदिर के पास अतिक्रमियों ने वन भूमि पर पांच अवैध ढाबे चला रखे थे. यह क्षेत्र प्राचीन और पवित्र मंदिर का है, जहां श्रद्धालु आते हैं. खासकर महिला श्रद्धालुओं को इन ढाबों की वजह से परेशानी होती थी. नवरात्र और अन्य विशेष आयोजनों के दौरान अवैध गतिविधियों से कानून व्यवस्था में भी व्यवधान उत्पन्न होता था.