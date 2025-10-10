ETV Bharat / state

कोटा: दाढ़देवी मंदिर के पास अवैध ढाबों पर वन विभाग की कार्रवाई, अवैध शराब भी जब्त

कोटा में दाढ़देवी मंदिर के पास वन विभाग ने 5 अवैध ढाबों को ध्वस्त किया और अतिक्रमण हटाया.

वन विभाग ने अवैध ढाबों को ध्वस्त किया
(ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 7:29 PM IST

1 Min Read
कोटा: वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को दाढ़देवी मंदिर के बाहर स्थित पांच अवैध रूप से संचालित ढाबों पर कार्रवाई की. पीला पंजा चलाकर इन ढाबों को ध्वस्त किया गया और वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया. टीम दोपहर में मौके पर पहुंची और एक के बाद एक कार्रवाई पूरी की गई.

अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण: कोटा मंडल के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि लाडपुर रेंज के दाढ़देवी में दाढ़देवी माताजी मंदिर के पास अतिक्रमियों ने वन भूमि पर पांच अवैध ढाबे चला रखे थे. यह क्षेत्र प्राचीन और पवित्र मंदिर का है, जहां श्रद्धालु आते हैं. खासकर महिला श्रद्धालुओं को इन ढाबों की वजह से परेशानी होती थी. नवरात्र और अन्य विशेष आयोजनों के दौरान अवैध गतिविधियों से कानून व्यवस्था में भी व्यवधान उत्पन्न होता था.

5 अवैध ढाबों को ध्वस्त किया
(ETV Bharat Kota)

इसे भी पढ़ें- धौलपुर में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, पुरानी मंडी में दर्जनों दुकानें ध्वस्त

अवैध सामग्री बरामद: वन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि यहां शराब, मीट और अन्य अवैध सामग्री की बिक्री हो रही है. ढाबों के मालिकों को पहले ही नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने वन भूमि खाली नहीं की. शुक्रवार को पुलिस प्रशासन की मदद से कार्रवाई की गई. इस दौरान मौके पर अवैध शराब की 45 बोतल फ्रिज में रखी हुई मिली है, जिन्हें मौके पर नष्ट करवाया गया. साथ ही 15 मुर्गियां भी मिली है, जिन्हें ढाबा संचालकों के सुपुर्द कर दिया है.

DHARDEVI TEMPLEILLEGAL DHABAS REMOVEDकोटा में अवैध ढाबे हटाए गएKOTA FOREST DEPARTMENT ACTION

