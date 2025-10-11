ETV Bharat / state

मनाली से मंडी तक ब्यास नदी की फ्लड प्लेन जोन की होगी मैपिंग, रिपोर्ट के आधार पर बनेगी तटीकरण की डीपीआर

ब्यास की फ्लड प्लेन जोन की मैपिंग का काम शुरू कर दिया है. मंडी से पलचान तक पायलट प्रोजेक्ट पर ये मैपिंग शुरू हुई है

मनाली से मंडी तक ब्यास नदी की फ्लड प्लेन जोन की होगी मैपिंग
मनाली से मंडी तक ब्यास नदी की फ्लड प्लेन जोन की होगी मैपिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 7:04 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की पर्यटन नगरी मनाली से जिला मंडी तक अब ब्यास नदी, सहायक खड्डों और नालों में आई भारी बाढ़ के बाद अब प्रदेश सरकार ने इसकी फ्लड प्लेन जोनिंग (डूब क्षेत्र) की मैपिंग का काम आरंभ कर दिया है. जिला मंडी से पलचान तक बतौर पायलट प्रोजेक्ट ये मैपिंग शुरू की गई है. ओडिशा की कंपनी सर्वे कर रही है और नौ महीने में यह सारा कार्य पूरा किया जाएगा. कंपनी अपनी रिपोर्ट 25, 50 और 100 साल में आने वाली बाढ़ के अनुमानों के अनुसार तैयार करेंगे.

गौर रहे कि इस साल मनाली में ही आई बाढ़ के दौरान ब्यास नदी 100 मीटर बाहर की ओर निकल गई थी. इसके अलावा जिला कुल्लू और निचले क्षेत्रों में भी इसने भारी तबाही मचाई है. जिला कुल्लू की तीर्थन, पार्वती और अन्य सहायक खड्डों का जलस्तर भी इस साल काफी अधिक बढ़ा है. ऐसे में अब ब्यास सहित अन्य नदियों के तटीकरण से पहले अब मनाली के पलचान तक होने वाली इस मैपिंग के बाद इसका रिकॉर्ड प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जाएगा. ऐसे में ब्यास के तटीकरण को लेकर जो प्रोजेक्ट केंद्र में रुके हैं. उन पर इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई आरंभ होगी. गौर रहे कि पलचान से आगे थलौट तक ब्यास नदी पर 1200 करोड़ रुपये से तटीकरण का कार्य होना है, लेकिन इस मामले की डीपीआर अभी भी केंद्र के पास लटकी हुई है.

सेटेलाइट से जुड़ा होता है डीजीपीएस

फ्लड जोनिंग की मैपिंग डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) जो सेटेलाइट से जुड़ा होता है. उसके जरिए ये सर्वे किया जा रहा है. मैपिंग के दौरान नदियों के उद्गम स्थलों, इनके कैचमेंट एरिया और आसपास के इलाकों में इनके प्रभाव का रिकॉर्ड भी बनेगा. इस सर्वे के बाद ब्यास और अन्य खड्ड नालों के रिकॉर्ड को राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी जोड़ा जाएगा और चिन्हित किया जाएगा कि नदी और नालों का फ्लड जोन कहां तक पहुंचा है. भविष्य में सड़कें, पुल या अन्य योजनाएं नदी नालों के किनारे इसी रिकॉर्ड के अनुसार बनेंगी. इसके अलावा नदी नालों से सरकारी परिसर दूर बनाने की योजना पर भी काम होगा. इस सर्वे की रिपोर्ट के बाद ये सही स्थिति स्पष्ट होगी, जिससे नदी से कितनी दूर घर बनाना है यह तय होगा.

मनाली से मंडी तक ब्यास नदी की फ्लड प्लेन जोन की होगी मैपिंग
मनाली से मंडी तक ब्यास नदी की फ्लड प्लेन जोन की होगी मैपिंग (ETV Bharat)

ब्यास सहित सहायक नदी नालों की पलड प्लेन जोनिंग का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू हुआ है. नौ महीने में संबंधित कंपनी इस सर्वे को पूरा करके रिपोर्ट देगी. उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी- राजकुमार सैनी, अधीक्षण अभियंता, मंडी.

क्या है फ्लड प्लेन जोन

फ्लड प्लेन जोन किसी नदी के आसपास का वो समतल क्षेत्र है, जो बाढ़ आने पर डूब जाता है. फ्लड प्लेन जोनिंग एक ऐसा उपाय है जो इन क्षेत्रों में भूमि के उपयोग को सीमित करता है, ताकि आगामी समय में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके. ये जोखिम के आधार पर क्षेत्रों को अलग-अलग जोन में बांटता है और प्रत्येक जोन के लिए निर्माण और गतिविधियों के संबंध में नियम तय करता है. इससे ये पता चलता है कि बाढ़ आने वाले समय में कितने क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, ताकि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाई जा सके, ताकि बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

