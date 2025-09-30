ETV Bharat / state

दिल्ली–कोलकाता के बीच पहली कंटेनर ट्रेन सेवा होगी शुरू, 120 घंटे में तय होगा सफर

नई दिल्ली: भारतीय रेल व कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने माल परिवहन क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार अश्योर्ड ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा की शुरुआत की है. यह विशेष कंटेनर ट्रेन अगरा और कानपुर के रास्ते चलेगी तथा केवल 120 घंटे (5 दिन) में गंतव्य तक माल पहुंचाने की गारंटी देगी. ट्रेन हर बुधवार व शनिवार को चलेगी.

इस ट्रेन सेवा की खासियत ये है कि अगरा और कानपुर में हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत माल एकत्रित कर बड़े पैमाने पर भेजा जाएगा. इसके अतिरिक्त दिल्ली के तुगलकाबाद से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक खाली वैगन ले जाने पर हॉलिज चार्ज माफ किया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यह सेवा ग्राहकों को तेजी, भरोसेमंद डिलीवरी, रोड ट्रांसपोर्ट का विकल्प, उत्तरी भारत के माल के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और शुरुआती ग्राहकों को प्राथमिक लाभ देगी. इसके साथ ही यह परियोजना ग्रीन लॉजिस्टिक्स को भी बढ़ावा देगी. क्योंकि इससे माल परिवहन में सड़क से रेल की ओर शिफ्ट होगा. इससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा. यह पहल न सिर्फ लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई दिशा देगी बल्कि भारत के सप्लाई चेन इकोसिस्टम को और ज्यादा कारगर, आधुनिक व टिकाऊ बनाएगी.