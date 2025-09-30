दिल्ली–कोलकाता के बीच पहली कंटेनर ट्रेन सेवा होगी शुरू, 120 घंटे में तय होगा सफर
यह सेवा 1 अक्टूबर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली के तुगलकाबाद टर्मिनल से कोलकाता के शालीमार टर्मिनल तक शुरू होगी.
Published : September 30, 2025 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेल व कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने माल परिवहन क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार अश्योर्ड ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा की शुरुआत की है. यह विशेष कंटेनर ट्रेन अगरा और कानपुर के रास्ते चलेगी तथा केवल 120 घंटे (5 दिन) में गंतव्य तक माल पहुंचाने की गारंटी देगी. ट्रेन हर बुधवार व शनिवार को चलेगी.
इस ट्रेन सेवा की खासियत ये है कि अगरा और कानपुर में हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत माल एकत्रित कर बड़े पैमाने पर भेजा जाएगा. इसके अतिरिक्त दिल्ली के तुगलकाबाद से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक खाली वैगन ले जाने पर हॉलिज चार्ज माफ किया गया है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यह सेवा ग्राहकों को तेजी, भरोसेमंद डिलीवरी, रोड ट्रांसपोर्ट का विकल्प, उत्तरी भारत के माल के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और शुरुआती ग्राहकों को प्राथमिक लाभ देगी. इसके साथ ही यह परियोजना ग्रीन लॉजिस्टिक्स को भी बढ़ावा देगी. क्योंकि इससे माल परिवहन में सड़क से रेल की ओर शिफ्ट होगा. इससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा. यह पहल न सिर्फ लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई दिशा देगी बल्कि भारत के सप्लाई चेन इकोसिस्टम को और ज्यादा कारगर, आधुनिक व टिकाऊ बनाएगी.
इस तरह की ट्रेनों के संचालन से फायदे:
भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जा रही विशेष कंटेनर व पार्सल ट्रेनों से न सिर्फ माल ढुलाई व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि किसानों, व्यापारियों व उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा. इन ट्रेनों की सबसे बड़ी विशेषता अश्योर्ड ट्रांजिट टाइम है, जिससे समय पर माल की डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी. इससे समय-संवेदनशील कार्गो जैसे ताजे फल, सब्जियां, दवाइयां व निर्यात के सामान सुरक्षित और जल्दी बाजार तक पहुंचेंगे.
दूसरा बड़ा फायदा लागत में कमी आएगी. क्योंकि रेल मार्ग सड़क परिवहन की तुलना में सस्ता व भरोसेमंद है. इसके साथ ही यह सेवा सड़क जाम व मौसम की दिक्कतों से भी बचाती है. इसके अलावा, ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों को बड़े बाजारों से जोड़ने में यह मॉडल अहम साबित होगा. इससे किसानों और छोटे व्यापारियों को बेहतर दाम और स्थायी बाजार मिलेगा.