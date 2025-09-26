कोटा: होटल में चल रहा था अवैध बार, आबकारी विभाग ने मारा छापा, आरोपी फरार
कोटा के नयापुरा इलाके में होटल में अवैध बार पकड़ा गया. आबकारी विभाग ने दबिश दी, कई बोतल शराब जब्त की.
Published : September 26, 2025 at 11:41 PM IST
कोटा: नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित अग्रसेन सर्किल के पास एक होटल में आबकारी विभाग ने दबिश दी. यहां अवैध रूप से बार संचालित होने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई. मौके पर शराब का जखीरा मिला और 43 बोतलें जब्त की गईं. हालांकि कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद सभी लोग फरार हो गए. यहां तक कि रिसेप्शन पर बैठा कर्मचारी भी मौके से गायब हो गया.
होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा: आबकारी विभाग के उपायुक्त अतुल अग्रे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आबकारी थाना कोटा उत्तर के प्रहराधिकारी हंसराज, कोटा दक्षिण प्रहराधिकारी पृथ्वीराज, सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह और फूलचंद शामिल रहे. पीओ हंसराज ने बताया कि होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा.
होटल के मालिक ने कहा कि उन्होंने होटल को लीज पर दिया हुआ है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किन लोगों को होटल लीज पर दिया गया है, तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया. मीडिया से बातचीत में पीओ हंसराज ने बताया कि यह पता लगाने की जांच की जा रही है कि यह अवैध बार कब से संचालित हो रहा था. उन्होंने कहा कि दबिश के दौरान मौके पर मौजूद तीन-चार लोग भी फरार हो गए. विभाग का दावा है कि संचालक और अन्य आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.