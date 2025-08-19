ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

हिमाचल में कैबिनेट मंत्रियों के सरकारी आवास का बिजली बिल लाखों में आया है. इसकी जानकारी विधानसभा में दी गई है.

सीएम सहित कैबिनेट मंत्रियों ने फूंकी 17.95 लाख की बिजली
सीएम सहित कैबिनेट मंत्रियों ने फूंकी 17.95 लाख की बिजली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 2:53 PM IST

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर का एक साल का बिजली बिल लाखों रुपए में रहा है. राज्य सरकार ने सीएम सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर के बिजली बिल के तौर पर 3.76 लाख रुपए से अधिक की रकम चुकाई है. इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के बिलों को भी जोड़ा जाए तो एक साल में ये रकम 17.95 लाख रुपए के करीब बनती है.

दिलचस्प बात ये है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से अधिक बिजली बिल कैबिनेट रैंक प्राप्त एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली का है. ये रकम 6.78 लाख रुपए से अधिक का है. ये सारा ब्यौरा हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान सामने आया है. दरअसल, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया ने बिजली सब्सिडी छोड़ो योजना से जुड़ा सवाल किया था. उस सवाल के एक हिस्से में सरकार से जानना चाहा था कि गत वर्ष से लेकर 20 फरवरी 2025 तक कैबिनेट रैंक वाले नेताओं का बिजली बिल कितना आया.

मंत्रियों के सरकारी आास का आया बिल
मंत्रियों के सरकारी आास का आया बिल (ETV Bharat)

यानी सरकार ने कैबिनेट रैंक के नेताओं के बिल के तौर पर कितनी रकम चुकाई. जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस अवधि यानी जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक कुल रकम 17.95 लाख रुपए से अधिक चुकाई गई. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर में एक साल में 3 लाख, 76 हजार, 174 रुपए की बिजली का बिल जेनरेट हुआ. यह बिल सरकारी खजाने से चुकाया जाता है. इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के सरकारी आवास याट्स प्लेस का एक साल का बिजली बिल 1,85,480 रुपए दर्ज किया गया. स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के सरकारी आवास का बिल 1,48,723 रुपए चुकाया गया.

कृषि मंत्री चंद्र कुमार के सरकारी आवास क्रिस्टन हाल का बिजली बिल 44278 रुपए अदा किया गया है. इसके अलावा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के सरकारी आवास का बिल 29863 रुपए, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के सरकारी आवास का बिजली बिल 76155 रुपए चुकाया गया.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के सरकारी आवास ग्रांट लॉज का एक साल का बिजली बिल 28224 रुपए आया. पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बिजली फॉरेस्ट लॉज का बिजली बिल 98631 रुपए चुकाया गया. लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का सरकारी आवास का बिल 1,29,459 रुपए अदा किया गया. कैबिनेट रैंक प्राप्त आरएस बाली के सरकारी आवास का बिल सबसे अधिक आया. ये रकम 6,78,892 रुपए रहा. सभी के बिजली बिल का योग किया जाए तो ये रकम 17 लाख, 95 हजार, 879 रुपए बनती है. वहीं, सरकार की बिजली छोड़ो सब्सिडी योजना से खजाने को 59 लाख रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है.

