ETV Bharat / state

राइजिंग राजस्थान समिट : जयपुर आए डेलिगेशन ने पर्यटक स्थलों को देखा, जमकर की तारीफ

By ETV Bharat Rajasthan Team

हवा महल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में आमंत्रित डेलीगेट्स में से मलेशिया के Mujjafer Shah Mustafa, High Commission of Malaysia, ओमान के Issa Aishibani, Ambassador Of Salatnate of Oman, ऑस्ट्रेलिया के Androw Hall ने मंगलवार को हवामहल स्मारक का भ्रमण किया. उन्हें हवा महल के इतिहास की जानकारी दी गई. इतिहास के साथ ही यहां की कला, संस्कृति और स्टाफ के व्यवहार की भी तारीफ की. उन्होंने विजिटर डायरी में भी तारीफ लिखी है.

डेलिगेशन ने जयपुर के पर्यटक स्थलों पर किया विजिट (ETV Bharat Jaipur)

आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि राजधानी जयपुर के आमेर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने आए प्रतिनिधियों में इराक, मलेशिया, युगांडा समेत अन्य देशों के डेलिगेट्स ने आमेर महल का भ्रमण किया. डेलिगेट्स आमेर शिला माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की. इसके बाद ऐतिहासिक आमेर किले के दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, शीश महल, गणेश पोल, फ्लावर देखकर काफी हर्षित हुए. आमेर महल के इतिहास और राजस्थान की संस्कृति को जानकर काफी अभिभूत हुए. उन्होंने किले की मिश्रित परशियन, मुगल और हिंदू शैली के मेहराब, गुम्बद और शिखर की सराहना की.

इसे भी पढ़ें- 'हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रवासी राजस्थान दिवस, प्रवासी राजस्थानियों लिए होगाविशेष विभाग' : CM भजनलाल शर्मा

जयपुर शहर में विशेष सजावट : इराक के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल आमेर किला राजस्थान ही नहीं पूरे देश का गौरव है. उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से इसके वास्तु और कलात्मक पहलुओं का प्रभावी विपणन किए जाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से आमेर बहुत महत्वपूर्ण है. आमेर महल की खूबसूरती को अपने कैमरों में भी कैद किया. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के मध्यनजर जयपुर शहर में विशेष सजावट की गई है. प्रमुख बाजार जोहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता में विशेष रंग-रोगन और सजावट की गई है. बाजारों में एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं. सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. नगर निगम के अधिकारी तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.