पॉक्सो अदालत का फैसला: 18 महीने की मासूम से दुष्कर्म करने वाले फूफा को उम्रकैद

पॉक्सो अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले फूफा को उम्रकैद की सजा सुनाई.

दुष्कर्म करने वाले फूफा को उम्रकैद
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 9:38 PM IST

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 8 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं.

पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने सगा फूफा होते हुए 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म कर रिश्ते की गरिमा और विश्वास को तार-तार किया है. उसने दानव की तरह पैशाचिक कृत्य किया है. इस दौरान पीड़िता को कितना दर्द हुआ होगा, यह कल्पना से परे है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की दलीलें: अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को पीड़िता के पिता ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थानाधिकारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि वह आज किसी काम से नागतलाई गया था. शाम को उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि बच्ची रो रही है.

दर्ज रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि मासूम को उसकी बहन का शौहर ठेले से कुछ खिलाने के बहाने लेकर गया था. एक घंटे बाद वह उसे दादी के पास छोड़कर गया. बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाकर उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया है. उसकी बच्ची अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

