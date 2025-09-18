ETV Bharat / state

चतुर्थ श्रेणी भर्ती: जयपुर में 4.50 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पुलिस-प्रशासन ने कसी कमर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है. इस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. राजधानी जयपुर में बनाए गए करीब 200 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं.

जयपुर: राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है. विभिन्न विभागों में 53,749 पदों पर होने वाली इस भर्ती की लिखित परीक्षा में 24.75 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. राजधानी जयपुर में तीन दिन में 200 परीक्षा केंद्रों पर 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा केंद्रों पर तीन स्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को भीतर प्रवेश दिया जाएगा. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक और फेस स्कैनिंग भी होगी.

इसे भी पढ़ें- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 : अजमेर से जयपुर-उदयपुर के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन

अतिरिक्त जाप्ता और फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात: एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) रामेश्वर सिंह ने बताया कि 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. तीन दिन तक दो पारियों में होने वाली इस परीक्षा में करीब साढ़े चार लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. ऐसे में पुलिस की ओर से शहर के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर व्यवस्था के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है. शहर में परीक्षा के लिए बनाए गए हर परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है.

ट्रैफिक पुलिस भी संभालेगी जिम्मेदारी: उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षा में नकल रोकने और डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी तरह सर्तक है. परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पुलिस की ओर से 39 फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए गए हैं जो लगातार निगरानी करेंगे. परीक्षा के प्रश्न पत्र को भी कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है. पुलिस के हथियारबंद जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं. शहर की सड़कों पर तैनात यातायात पुलिस के जवान यातायात व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे और अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भी मदद करेंगे.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा तैयारी पूरी, 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, 38 जिलों में 1200 सेंटर पर होगा एग्जाम