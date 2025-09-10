मानेसर पथराव मामला: अब एसीपी स्तर पर होगी जांच, मेयर के पति बोले- मुझे फंंसाया जा रहा
मानेसर में डीटीपी की टीम पर हुए पथराव के मामले की जांच अब एसीपी स्तर पर होगी. ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा.
Published : September 10, 2025 at 9:05 PM IST
गुरुग्राम: मानेसर में डीटीपी की टीम पर हुए पथराव के मामले की जांच अब एसीपी स्तर पर होगी. आज मानेसर नगर निगम के 8 पार्षद, मेयर के पति के साथ ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की. ग्रामीणों ने इस दौरान पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की.
मेयर पति बोले- हमने ग्रामीणों को नहीं उकसाया
वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए मेयर के पति राकेश हयातपुरिया भी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे. उन्होंने कहा कि वे मौके पर केवल ग्रामीणों के बुलाने पर पहुंचे थे और उन्होंने किसी भी ग्रामीण को उकसाने का काम नहीं किया. राकेश ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ यह मुकदमा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दर्ज किया गया है.
दो पार्षदों को भी बनाया गया आरोपी
उन्होंने कहा कि इस मामले में दो पार्षदों को भी आरोपी बनाया गया है जबकि उन्होंने भी किसी को उकसाने का कोई काम नहीं किया था. इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
अवैध निर्माण तोड़ने गई टीम पर पथराव
गौरतलब है कि बीती 8 सितंबर को डीटीपी की टीम कांकरोला गांव में अवैध निर्माण तोड़ने गई थी. इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में मानेसर मेयर के पति राकेश हयातपुरिया, दो पार्षद समेत 6 लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
कल 3 आरोपी हुए थे गिरफ्तार
इसके बाद सियासत भी अब तेज हो गई थी. हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने कल तीन आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब ऐसे में इस पूरे मामले की जांच एसीपी को सौंप दी गई है.
