जोधपुर: शादी के कुछ घंटे बाद ही भागने लगी दुल्हन, परिजनों ने पकड़ा, 4 लोग गिरफ्तार

जोधपुर में दलाल के जरिए हुई शादी में दुल्हन कुछ घंटे बाद भागने लगी. पुलिस ने दुल्हन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया.

Jodhpur marriage fraud
प्रतापनगर थाना, जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
Published : September 24, 2025 at 3:34 PM IST

जोधपुर: जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां दलाल के जरिए हुई शादी कुछ ही घंटों में धोखाधड़ी में बदल गई. दुल्हन भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूल्हे के परिजनों ने समय रहते उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने दुल्हन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

दलाल ने करवाई थी शादी: एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोथरा ने बताया कि प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ज्योति नगर चांदना भाकर निवासी दिनेश रांकावत की शादी नहीं हो पा रही थी. परिजन काफी समय से प्रयास कर रहे थे. इस बीच उनका संपर्क बंगाली दलाल संजय मजूमदार से हुआ. उसने एक माह में शादी करवाने का भरोसा दिया. 23 सितंबर को संजय एक लड़की को लेकर दिनेश के घर पहुंचा और कहा कि लड़की गरीब परिवार से है, इसलिए खर्च नहीं उठा पाएगी. इस पर दिनेश के परिजन शादी का पूरा खर्च उठाने को तैयार हो गए.

एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोथरा (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- 8 शादी कर चुकी 'लुटेरी दुल्हन' गिरफ्तार, शादी के बाद धमकी देकर वसूलती थी रुपये

2.21 लाख में हुई शादी: उन्होंने बताया कि संजय ने मंगलवार शाम सरदारपुरा स्थित दुर्गावाड़ी मंदिर में दिनेश और पूजा की शादी करवाई. लड़की के साथ मंजित पटेल, कमला और अनिता भी मौजूद थे. शादी के बाद दूल्हे के घर पहुंचने पर 1.61 लाख रुपए दुल्हन के रिश्तेदारों को दिए गए, जबकि बाकी रकम संजय ने खुद रख ली, लेकिन थोड़ी ही देर में जब दुल्हन और उसके रिश्तेदार वहां से जाने लगे तो दूल्हे के परिजनों को शक हुआ. उन्हें लगा कि यह पूरा मामला धोखाधड़ी का है.

दुल्हन और दलाल समेत चार गिरफ्तार: परिजनों ने तुरंत दुल्हन, दलाल और उसके साथियों को पकड़ लिया और थाने ले गए. पुलिस ने संजय मजूमदार, अनिता, कमला उर्फ पूजा और मंजित पटेल को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया. एसीपी बोथरा ने बताया कि यह पूरा गिरोह फर्जी शादियां करवाकर ठगी करता है. आरोपियों के खिलाफ अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है.

