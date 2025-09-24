ETV Bharat / state

जोधपुर: शादी के कुछ घंटे बाद ही भागने लगी दुल्हन, परिजनों ने पकड़ा, 4 लोग गिरफ्तार

प्रतापनगर थाना, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां दलाल के जरिए हुई शादी कुछ ही घंटों में धोखाधड़ी में बदल गई. दुल्हन भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूल्हे के परिजनों ने समय रहते उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने दुल्हन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. दलाल ने करवाई थी शादी: एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोथरा ने बताया कि प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ज्योति नगर चांदना भाकर निवासी दिनेश रांकावत की शादी नहीं हो पा रही थी. परिजन काफी समय से प्रयास कर रहे थे. इस बीच उनका संपर्क बंगाली दलाल संजय मजूमदार से हुआ. उसने एक माह में शादी करवाने का भरोसा दिया. 23 सितंबर को संजय एक लड़की को लेकर दिनेश के घर पहुंचा और कहा कि लड़की गरीब परिवार से है, इसलिए खर्च नहीं उठा पाएगी. इस पर दिनेश के परिजन शादी का पूरा खर्च उठाने को तैयार हो गए. एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोथरा (ETV Bharat Jodhpur)