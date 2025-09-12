ETV Bharat / state

27 दिन बाद कब्र से निकाला शव, मृतक के बेटे ने लगाया 12 लोगों पर हत्या का आरोप

कब्र से शव निकालती टीम ( ETV Bharat Churu )

Published : September 12, 2025 at 3:44 PM IST

चूरू: रतनगढ़ में एक व्यक्ति का शव कब्र से 27 दिन बाद वापस निकाला गया है. अब बॉडी का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड करेगा. इसके बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. दरअसल, मृतक के बेटे ने 12 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोर्ट में इस्तगासा दायर किया था. इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की. थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि गत 17 अगस्त को दफनाए गए 50 वर्षीय महबूब खान के शव को शुक्रवार को पुलिस ने 27 दिन बाद कब्र से बाहर निकलवाया. यह कार्रवाई मृतक के बेटे इमरान द्वारा कोर्ट में दायर इस्तगासे के बाद हुई है. थानाधिकारी ने बताया कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसकी मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया. महबूब खान के शव को अब रतनगढ़ के जिला अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा.