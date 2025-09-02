ETV Bharat / state

गणपति विसर्जन के बाद डूबे युवक का शव 36 घंटे बाद मिला - SDRF RECOVERED THE BODY

सिरोही में गणपति विसर्जन के बाद डूबे युवक का शव 36 घंटे बाद बनास नदी से मिला.

डूबे युवक का शव मिला
डूबे युवक का शव मिला (फोटो ईटीवी भारत सिरोही)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 7:09 PM IST

सिरोही : जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र स्थित किवरली गांव में गणपति विसर्जन के बाद एक युवक की डूबने से मौत हो गई. हादसे के 36 घंटे बाद मंगलवार सुबह युवक का शव बनास नदी में मिला, जिससे पूरे उमरणी गांव में शोक की लहर फैल गई. घटना रविवार शाम की है। गणपति विसर्जन के बाद उमरणी गांव के पांच युवक नदी में नहाने के लिए उतरे.

बरसात के कारण नदी का बहाव तेज था, जिससे सभी बह गए. ग्रामीणों की मदद से चार युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पिंटू उर्फ बिट्टू राणा (25), पुत्र गिरधारीलाल राणा पानी में डूब गया. डूबे युवक का शव मंगलवार सुबह घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर मिला. एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला. घटना के बाद से ही SDRF और गोताखोरों की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

एसआई गोकुलराम ने बताया कि सोमवार को पूरे दिन चले रेस्क्यू अभियान के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया था. मंगलवार सुबह SDRF की टीम ने तलाशी अभियान तेज किया और अंततः घटना स्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर युवक का शव पानी में मिला. शव मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में मातम छा गया. मौके पर तहसीलदार डूंगरमल पुरोहित, एसआई गोकुलराम, आरआई सुखराज, एसडीआरएफ प्रभारी ओमसिंह सहित पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के कारण नदी का बहाव लगातार तेज है और वेस्ट बनास बांध से पानी छोड़े जाने के चलते खतरा और बढ़ गया है. इसके बावजूद लोग सावधानी बरतने के बजाय नहाने उतर जाते हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों और रपटों पर न उतरें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें.

