अजमेर: आना सागर झील में मिला मासूम बच्ची का शव, पुलिस ने मां को हिरासत में लिया

क्रिश्चियन गंज थाना, अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

Published : September 17, 2025 at 3:11 PM IST

अजमेर: शहर के बीचों-बीच स्थित ऐतिहासिक आना सागर झील से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. झील में एक तीन साल की नन्ही बालिका का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को झील से बाहर निकाला. इसके बाद शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है. पुलिस ने मां को हिरासत में लिया: क्रिश्चियन गंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को झील में उसकी मां ने ही फेंका होगा. उन्होंने बताया कि 16 सितंबर की रात महिला अपनी बेटी के साथ चौपाटी क्षेत्र में घूमती हुई दिखाई दी थी. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने महिला की पहचान कर ली है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इसे भी पढ़ें- सुजानगंगा नहर में मिला नवजात का शव, आत्महत्या और शव मिलने की घटनाओं ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता