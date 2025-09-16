ETV Bharat / state

बिजनौर के धामपुर शुगर मिल के टैंकर में मिला दो कर्मचारियों का शव, ग्रामीणों ने मिल का गेट तोड़ा, हंगामा

परिजनों ने मिल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

मौत से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा.
दोनों युवकों की मौत से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा. (Photo Credit; Bijnor Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 11:50 PM IST

बिजनौर : धामपुर शुगर मिल के वेस्टेज प्लांट टैंकर में दो कर्मचारियों का शव मिलने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. शुगर मिल का गेट तोड़ दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.

मंगलवार शाम 7 बजे बायो वेस्टेज प्लांट में वेस्टेज टैंक की सफाई के दौरान दो कर्मचारियों की लाश मिली. मृतकों की पहचान ट्रैक्टर चालक मुकेश पाल (25) और सलमान (28) के रूप में हुई. मुकेश पाल ग्राम सरकड़ा चकराज मलपुर का रहने वाला था, जबकि सलमान ग्राम पल्लावाला का निवासी था और कबाड़ी का काम करता था.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; Bijnor Police)

दोनों युवकों के मौत से नाराज ग्रामीण और परिजन शुगर मिल पहुंचे. सुरक्षाकर्मियों ने गेट बंदकर रोकने की कोशिश की. लेकिन ग्रामीण नहीं माने. भीड़ ने गेट तोड़ दिया और हंगामा करने लगे. मैनेजर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया. शुगर मिल प्रबंधन ने बताया कि मजदूरों की मौत जहरीली गैस से दम घुटने के कारण हुआ है. जबकि मृतक के परिजनों का आरोप है की शुगर मिल प्रशासन द्वारा दोनों की हत्या की गई है.

एसपी पूर्वी बिजनौर अमित श्रीवास्तव ने बताया, टैंकर केमिकल यूनिट से बायो कम्पोज लेकर वेस्टेज प्लांट में आया था. टैंक की सफाई के दौरान गैस के कारण दम घुटने से दोनों की मौत हुई. शवों पर बाहरी चोट के निशान नहीं हैं. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

DHAMPUR SUGAR MILLTWO BODY FOUND IN TANKERUP CRIMEटैंकर में मिला दो शवBIJNOR NEWS

