ETV Bharat / state

बिजनौर के धामपुर शुगर मिल के टैंकर में मिला दो कर्मचारियों का शव, ग्रामीणों ने मिल का गेट तोड़ा, हंगामा

दोनों युवकों की मौत से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा. ( Photo Credit; Bijnor Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 16, 2025 at 11:50 PM IST 2 Min Read