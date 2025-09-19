ETV Bharat / state

श्रीखंड यात्रा मार्ग पर तीन भेड़पालक के मिले शव, ये रहा मौत का कारण

भीमडवारी में तीन भेड़ पालकों के शव मिले हैं. तीनों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के हवाले कर दिया गया है.

तीन भेड़पालकों के मिले शव
तीन भेड़पालकों के मिले शव (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 12:49 PM IST

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. भीमडवारी पड़ाव पर लगाए गए एक टेंट से तीन भेड़पालकों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान पवन देव (28) निवासी ठारवा, डीनू राम (48) निवासी जुआगी और बजारू राम (60) निवासी बसवारी के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक 10 सितम्बर को ये तीनों भेड़पालक अपनी करीब तीन दर्जन गुम हुई भेड़-बकरियों को खोजने ऊपरी पहाड़ियों की ओर गए थे. परिजनों ने सोचा कि भेड़ों को तलाशने में समय लग रहा होगा, लेकिन एक सप्ताह तक कोई खबर न मिलने पर चिंता गहराने लगी. गांव के लोग और परिजन जब उनकी तलाश में निकले और भीमडवारी पड़ाव पहुंचे, तो शुक्रवार को वहां टेंट के भीतर तीनों मृत अवस्था में मिले. यह दृश्य देखकर गांववालों हैरान रह गए.

ये रही मौत की वजह

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए निरमंड लाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए गए हैं. एसएचओ निरमंड गोपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया है. तीनों की मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई हैं.'

प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग

जिला परिषद सदस्य पूर्ण ठाकुर ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि 'तीनों मृतक मेहनतकश परिवारों से संबंध रखते थे और अपने मवेशियों की तलाश में दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र की ओर गए थे. उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और हरसंभव मदद देने की मांग की है.'

श्रीखंड यात्रा मार्ग पर खतरनाक रहता है मौसम

स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रीखंड यात्रा मार्ग का मौसम बेहद कठिन रहता है. ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और अचानक बदलता मौसम जानलेवा साबित होता है. इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. गांववासी घटना को पर्वतीय जीवन की कठिनाइयों और प्राकृतिक चुनौतियों से जोड़कर देख रहे हैं. लोग प्रशासन से भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

SHEPHERD DEATH IN KULLUSHEPHERD DEATH IN NIRMANDSHEPHERD DEATH SHRIKHAND ROUTEकुल्लू में भेड़पालकों की मौतSHEPHERD BODIES IN BHIMDWARI

