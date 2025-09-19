ETV Bharat / state

श्रीखंड यात्रा मार्ग पर तीन भेड़पालक के मिले शव, ये रहा मौत का कारण

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. भीमडवारी पड़ाव पर लगाए गए एक टेंट से तीन भेड़पालकों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान पवन देव (28) निवासी ठारवा, डीनू राम (48) निवासी जुआगी और बजारू राम (60) निवासी बसवारी के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक 10 सितम्बर को ये तीनों भेड़पालक अपनी करीब तीन दर्जन गुम हुई भेड़-बकरियों को खोजने ऊपरी पहाड़ियों की ओर गए थे. परिजनों ने सोचा कि भेड़ों को तलाशने में समय लग रहा होगा, लेकिन एक सप्ताह तक कोई खबर न मिलने पर चिंता गहराने लगी. गांव के लोग और परिजन जब उनकी तलाश में निकले और भीमडवारी पड़ाव पहुंचे, तो शुक्रवार को वहां टेंट के भीतर तीनों मृत अवस्था में मिले. यह दृश्य देखकर गांववालों हैरान रह गए.

ये रही मौत की वजह

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए निरमंड लाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए गए हैं. एसएचओ निरमंड गोपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया है. तीनों की मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई हैं.'

प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग