हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 3 माह के भीतर आवेदन शुल्क करेगा रिफंड, जानें क्या है प्रोसेस

फरीदाबाद: हरियाणा आवास बोर्ड की ओर से डिफेन्स और बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों सहित विभिन्न आवास योजनाओं के आवेदकों को जमा राशि वापस किया जायेगा. आवेदकों को बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन करना होगा. राशि वापस करने के निर्णय के पीछे बोर्ड की ओर बताया गया है कि कई कारणों से योजनाओं को रद्द या वापस ले लिया गया है. इस कारण बोर्ड की ओर से आवेदकों को आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय लिया गया है. यह कार्य प्राथमिकता के तौर पर करने का निर्णय लिया गया है.

हरियाणा आवास बोर्ड (GOH)

3 महीने के भीतर राशि मिलेगी रिफंडः उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि "विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के ऐसे आवेदक जिनके आवंटन रद्द किए जा चुके हैं. कुछ योजनाएं वापस ले ली गई थी. ऐसी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन के रूप में आवेदन शुल्क जमा करने वाले लाभुकों को आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय लिया गया है. आवेदन राशि को वापस रिफंड करने के लिए समय पर पारदर्शी तरीके से परेशानी मुक्त भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है. पीएमएस पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया गया है." उन्होंने बताया कि "सभी आवेदकों को अगले तीन महीनों के अंदर-अंदर जमा धन राशि रिफंड कर दी जाएगी."