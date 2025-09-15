हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 3 माह के भीतर आवेदन शुल्क करेगा रिफंड, जानें क्या है प्रोसेस
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड में अलग-अलग योजनाओं के तहत आवेदन के बाद रद्द होने या बंद योजना के लाभुकों को आवेदन शुल्क रिफंड मिलेगा.
Published : September 15, 2025 at 5:30 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा आवास बोर्ड की ओर से डिफेन्स और बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों सहित विभिन्न आवास योजनाओं के आवेदकों को जमा राशि वापस किया जायेगा. आवेदकों को बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन करना होगा. राशि वापस करने के निर्णय के पीछे बोर्ड की ओर बताया गया है कि कई कारणों से योजनाओं को रद्द या वापस ले लिया गया है. इस कारण बोर्ड की ओर से आवेदकों को आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय लिया गया है. यह कार्य प्राथमिकता के तौर पर करने का निर्णय लिया गया है.
3 महीने के भीतर राशि मिलेगी रिफंडः उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि "विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के ऐसे आवेदक जिनके आवंटन रद्द किए जा चुके हैं. कुछ योजनाएं वापस ले ली गई थी. ऐसी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन के रूप में आवेदन शुल्क जमा करने वाले लाभुकों को आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय लिया गया है. आवेदन राशि को वापस रिफंड करने के लिए समय पर पारदर्शी तरीके से परेशानी मुक्त भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है. पीएमएस पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया गया है." उन्होंने बताया कि "सभी आवेदकों को अगले तीन महीनों के अंदर-अंदर जमा धन राशि रिफंड कर दी जाएगी."
कैसे करें ऑफ लाइन आवेदनः उपायुक्त विक्रम सिंह ने यह भी बताया कि "आवंटियों की सहायता के लिए जिले में बने हरियाणा आवास बोर्ड संपदा कार्यालयों में समाधान शिविर शुरू भी किए गए हैं. सार्वजनिक सूचनाएं व्यापक रूप से प्रसारित की गई हैं. इसके अलावा आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऑफ लाइन की बात करें तो संबंधित दस्तावेज लेकर अपने निकटतम संपदा कार्यालय में जमा करें. इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. 3 महीने के अंदर आपकी जमा राशि आपको रिफंड मिल जाएगी."
कैसे करें ऑनलाइन आवेदनः
- सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट http://hbh.gov.in/PMS पर जाकर वेबसाइट को ओपन करें.
- वेबसाइट ओपन होने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- लॉगिन के लिए आवेदक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा.
- अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
- उस ओटीपी को लॉग इन में दर्ज करें.
- इसके साथ ही आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी.
- प्रोफाइल में जाकर देंखे. आपने जिस योजना के अंतर्गत आवास के लिए आवेदन किया था वह दर्ज करें.
- प्रोफाइल में अपनी जानकारी दर्ज सबमिट कर दें.
- इसके साथ ही रिफंड के लिए आवेदन हो जायेगा.
- रिफंड प्रक्रिया पूरी होने में 3 महीने का समय लग सकता है.
फरीदाबाद में इन योजनाओं के लिए धन वापसी है देय :
- सेक्टर 75/76 – EWS/BPL योजना (4530, 10215, 7821)
- सेक्टर 81 फेज-I – EWS/BPL योजना (4530, 7821)
- सेक्टर 81 फेज-II – EWS/BPL योजना (7821, 10215)
- सेक्टर 39 – EWS/BPL योजना (1608 – योजना निरस्त)
- सेक्टर 65 टाइप A & B – डिफेन्स योजना (निरस्त)
- सेक्टर 56 टाइप A & B – डिफेन्स योजना
- सेक्टर 70 – EWS/BPL योजना (7821, 10215)
- सेक्टर 88 – EWS/BPL योजना (7821, 10215)