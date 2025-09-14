ETV Bharat / state

यमुनानगर में इमीग्रेशन सेंटर मालिक के घर पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर स्थित साढ़ौरा में इमीग्रेशन सेंटर मालिक के घर पर फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी जगाधरी थाना एरिया में मुठभेड़ के दौरान हुई. शनिवार देर रात अपराधियों ने इमीग्रेशन सेंटर मालिक के घर पर फायरिंग की थी. गैंगस्टर वैंकेट गर्ग ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है.

क्या है पूरा मामलाः यमुनानगर का साढ़ौरा एरिया शनिवार देर रात गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. बाइक सवार बदमाश हेलमेट पहने हुए रात को करीब सवा 10 बजे साढ़ौरा की कच्चा किला वाली गली में दाखिल हुए. उस वक्त गली में 4-5 लोग बाहर घूम रहे थे. बाइक सवारों ने एक घर पर लगातार 4 राउंड फायर किए और फिर जाने लगे. इस दौरान एक बार फिर रुक कर अपराधियों ने 2 राउंड और फायर किया और भाग निकले. इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर पुलिस टीमें साक्ष्य जुटाने पहुंच गई. घर के मालिक जनक राज ने बताया कि "उसका बेटा कहीं बाहर गया था. देर रात बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग की. गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ." वहीं पड़ोसी सुखविंदर ने बताया कि "गली में कुछ लोग मौजूद थे लेकिन हथियारों के सामने उन्हें रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई."