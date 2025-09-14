ETV Bharat / state

यमुनानगर में इमीग्रेशन सेंटर मालिक के घर पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया

यमुनानगर में फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही गिरफ्तार कर लिया है.

Firing in Yamunanagar
यमुनानगर में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर स्थित साढ़ौरा में इमीग्रेशन सेंटर मालिक के घर पर फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी जगाधरी थाना एरिया में मुठभेड़ के दौरान हुई. शनिवार देर रात अपराधियों ने इमीग्रेशन सेंटर मालिक के घर पर फायरिंग की थी. गैंगस्टर वैंकेट गर्ग ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है.

क्या है पूरा मामलाः यमुनानगर का साढ़ौरा एरिया शनिवार देर रात गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. बाइक सवार बदमाश हेलमेट पहने हुए रात को करीब सवा 10 बजे साढ़ौरा की कच्चा किला वाली गली में दाखिल हुए. उस वक्त गली में 4-5 लोग बाहर घूम रहे थे. बाइक सवारों ने एक घर पर लगातार 4 राउंड फायर किए और फिर जाने लगे. इस दौरान एक बार फिर रुक कर अपराधियों ने 2 राउंड और फायर किया और भाग निकले. इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर पुलिस टीमें साक्ष्य जुटाने पहुंच गई. घर के मालिक जनक राज ने बताया कि "उसका बेटा कहीं बाहर गया था. देर रात बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग की. गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ." वहीं पड़ोसी सुखविंदर ने बताया कि "गली में कुछ लोग मौजूद थे लेकिन हथियारों के सामने उन्हें रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई."

यमुनानगर में फायरिंग (Etv Bharat)

हथियार और जिंदा कारतूस बरामदः पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों में से एक को दबोच लिया है. एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि "कैल गांव के पास आरोपियों की सूचना लगी. जिस पर अपराध शाखा टीमों ने पीछा किया और आरोपी से बाइक स्लिप हो गई और वह चोटिल हो गया. आरोपी की पहचान पंचकूला के बरवाला निवासी साहिल के रूप में हुई है. वो अस्पताल में भर्ती है. आरोपी से एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किया गया है." बता दें कि इस वारदात की जिम्मेदारी गैंगस्टर वेंकट गर्ग ने ली है. इसी गैंगस्टर ने नारायणगढ़ में बसपा नेता हरबिलास रज्जू माजरा की हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

ये भी पढ़ें- यमुनानगर में दो जगहों पर फायरिंग, दहशत में लोग, पुलिस प्रशासन अलर्ट, पूरे शहर में नाकाबंदी

For All Latest Updates

TAGGED:

यमुनानगर में फायरिंगFIRING IN YAMUNANAGARइमीग्रेशन सेंटर मालिक के घर फायरिंगGANGSTER VENKAT GARGFIRING ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.