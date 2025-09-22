ETV Bharat / state

कोटा के 132वें दशहरे मेले का आगाज, ओम बिरला बोले- स्वदेशी हमारी आत्मनिर्भरता का आधार

ओम बिरला ने स्वदेशी पर दिया जोर: अपने संबोधन में ओम बिरला ने कहा कि मेले स्वदेशी का आधार स्तम्भ हैं. हमारे स्वदेशी उत्पादों की ताकत दुनिया भर में बढ़ रही है. इन्हीं की ताकत से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि महंगाई कम करने के साथ आर्थिक बचत को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक लोग मेले से स्वदेशी वस्तुएं खरीदें. उन्होंने कहा कि इस मेले में संस्कृति, संस्कार और विरासत के साथ आधुनिकता का संगम दिखाई देता है. इस बार विशेष बाजारों में देश के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति, हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी.

कोटा: शहर के दशहरा मैदान में राष्ट्रीय 132वें दशहरे मेले का आगाज हुआ. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बतौर मुख्य अतिथि मेले की शुरुआत की औपचारिक घोषणा की. इस मौके पर आसमान में गुब्बारे उड़ाकर मेले की भव्यता को दर्शाया गया और उसके बाद रामलीला मंचन की भी शुरुआत आरती के साथ हुई.

भव्य श्रीकृष्ण लीला और महारास की प्रस्तुति: मेले के मंच पर दिल्ली के कलाकारों ने श्रीकृष्ण लीला की जीवंत प्रस्तुति दी. इसमें श्रीकृष्ण जन्म, बधाई उत्सव, पूतना वध, बाल लीला, कालिया मर्दन, गोवर्धन लीला और राधा कृष्ण प्रेम लीला समेत कई प्रसंगों को मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया गया. महारास में कलाकारों ने भारतीय नृत्य शैली के जरिए भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया.

धार्मिक परंपरा के साथ हुआ मेला प्रारंभ: उद्घाटन की औपचारिक घोषणा से पहले सोमवार सुबह किशोरपुरा स्थित आशापाला माता मंदिर पर मां दुर्गा की पारंपरिक पूजा अर्चना की गई. इस दौरान मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने सपत्नीक पूजन किया, वहीं मेला अधिकारी अशोक कुमार त्यागी और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

श्रीकृष्ण लीला का मंचन (ETV Bharat Kota)

आशापुरा माता मंदिर का सिंहद्वार लोकार्पण: मेले की शुरुआत से पहले नवरात्रि के प्रथम दिन श्री आशापुरा माता मंदिर में नवनिर्मित सिंहद्वार का लोकार्पण भी हुआ. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कोटा के पूर्व महाराव इज्यराज सिंह ने मिलकर इसका उद्घाटन किया. इस मौके पर बिरला ने कहा कि पूर्व महाराव उम्मेद सिंह और महाराव भीम सिंह ने कोटा को आधुनिक स्वरूप दिया. उम्मेद सिंह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय विकास को नई दिशा दी, जबकि महाराव भीम सिंह ने स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को जनहितकारी बनाया. एमबीएस अस्पताल और जिला न्यायालय परिसर उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण हैं.

