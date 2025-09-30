ETV Bharat / state

बाड़मेर में 8-9 अक्टूबर को होगा थार महोत्सव, जानिए कब क्या होंगे कार्यक्रम

बाड़मेर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय थार महोत्सव 2025 का आयोजन 8 अक्टूबर से होगा. जिला पर्यटन अधिकारी कमलेश्वर सिंह ने बताया कि 8 और 9 अक्टूबर को थार महोत्सव 2025 आयोजित होगा. इस अवसर पर राजस्थान के ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों की ओर से विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी.

बाड़मेर : थार की पारंपरिक कलाओं, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाड़मेर में 8 अक्टूबर से दो दिवसीय 'थार महोत्सव' का आयोजन किया जाएगा. जिला कलेक्टर टीना डाबी ने थार महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

पहले दिन होंगी विभिन्न प्रतियोगिताएं : उन्होंने बताया कि थार महोत्सव का शुभारंभ बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 8 अक्टूबर को शोभायात्रा के साथ होगा. इसके बाद आदर्श स्टेडियम, बाड़मेर में मिस थार, मिस्टर थार श्री, मूंछ प्रतियोगिता, ऊंट शृंगार, रस्सा कस्सी (पुरुष एवं महिला), पनिहारी मटका दौड़, बास्केटबॉल मैच जैसी आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. इसी दिन शाम को आदर्श स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें थार क्षेत्र के लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए समां बांधेंगे.

दूसरे दिन होंगे यह कार्यक्रम : उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को सुबह कार्यक्रम में बाड़मेर के पंच गौरव पर्यटन स्थल किराडू मंदिर परिसर में लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएंगी. यहां ग्रामीण कबड्डी, दौड़, दंपती दौड़, दादा-पोता दौड़, रुमाल झपट्टा एवं मेहंदी प्रतियोगिता जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताएं होंगी. थार महोत्सव का समापन महाबार के धोरों पर सांस्कृतिक संध्या के साथ होगा, जिसमें प्रसिद्ध लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां दर्शकों को थार की संस्कृति से रूबरू कराएंगी.

पहले मार्च में होने वाला था यह कार्यक्रम : इसे पहले यह कार्यक्रम इस साल 11-12 मार्च में होने वाला था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था. वहीं, एक बार फिर अब थार महोत्सव के आयोजन को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है, जिससे थार की प्रतिभाओं को करीब 8 माह बाद एक फिर उम्मीद जगी है. बाड़मेर में इससे पहले वर्ष मार्च 2023 में थार महोत्सव का आयोजन किया गया था. पिछले साल वर्ष 2024 में चुनाव की वजह से यह महोत्सव नहीं हो पाया था. ऐसे में एक साल के अंतराल के बाद अब फिर से बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है.