थार महोत्सव: किराड़ू में लोक कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक खेलों का हुआ आयोजन

बाड़मेर में थार महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित पारंपरिक खेलों में बालक-बालिकाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

Artists giving a cultural performance
सांस्कृतिक प्रस्तुति देते कलाकार (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 3:39 PM IST

बाड़मेर: राजस्थान के खजुराहो कहे जाने वाले किराड़ू में गुरुवार को जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित थार महोत्सव के दूसरे दिन लोक कलाकारों ने अपने स्वर लहरियों से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं का मंत्रमुग्ध कर दिया. इस दौरान पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया. कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, मिस्टर थारश्री धर्मेंद्र डाबी और मिस थार सुंदरी नक्षत्री चौधरी समेत कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की.

किराड़ू के प्राचीन मंदिर में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ-साथ पारंपरिक खेल सत्तोलिया, रुमाल दुपट्टा आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. जिसमें बालक-बालिकाओं ने पारंपरिक खेलों का आनंद लेते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया. इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा ने बताया कि यहां पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया. बड़ी संख्या में बालक-बालिकाएं इन खेलों में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं. लोगों में किराड़ू के प्रति आस्था का भाव बढ़ रहा है.

थार महोत्सव के दौरान दिखा परंपरा, संस्कृति का मिश्रण (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: 30 तोले सोने के आभूषणों से सजी नक्षत्री बनीं थार सुंदरी, धर्मेंद्र डाबी को मिला थारश्री 2025 का ताज

खारा ने कहा कि किराड़ू को पर्यटन नगरी बनाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं. एक समय था यह रात कोई रुकता नहीं था, लेकिन आज ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से हम चाहते हैं कि यहां हजारों लोगों का हुजूम उमड़े. उन्होंने बताया कि किराड़ू के पुर्नउत्थान कैसे किया जाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं. भाजपा सरकार राजस्थान के सभी पर्यटन केंद्रों को पुर्नजीवित करने का काम कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया था जिस पर उन्होंने पंचगौरव में किराड़ू को शामिल किया है.

Mr Thar Shree and Miss Thar Sundari
मिस्टर थारश्री और मिस थार सुंदरी 2025 (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: थार महोत्सव शुरू: रेगिस्तान में बिखरेंगे कला के रंग, शोभायात्रा से आगाज

Mr Thar Shree and Miss Thar Sundari with children
बच्चों के साथ मिस्टर थारश्री और मिस थार सुंदरी (ETV Bharat Barmer)

मिस थार सुंदरी 2025 नक्षत्री चौधरी ने कहा कि बाड़मेर की कला, संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ने की दिशा में काम करेंगी. उन्होंने बताया कि आज किराड़ू में लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी. इसी प्रकार थारश्री धर्मेन्द्र डाबी ने कहा कि बाड़मेर में दो दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन हो रहा है. बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

