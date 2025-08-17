ETV Bharat / state

मोती नगर हादसा: थार एसयूवी से बाइक सवार की मौत, फरार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार - THAR DRIVER HELD BIKER DEATH CASE

आरोपी ने बाइक पर बैठे भिक्षु लाल (40) को टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी.

बाइक चालक को टक्कर मारने वाला थार चालक गिरफ्तार
बाइक चालक को टक्कर मारने वाला थार चालक गिरफ्तार (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 17, 2025 at 1:38 PM IST

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में थार एसयूवी से एक व्यक्ति को कथित तौर पर कुचलने के आरोप में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि सुदर्शन पार्क निवासी अमरिंदर सिंह (25) ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी से भिक्षु लाल (40) की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी.

घटना शुक्रवार आधी रात के आसपास सुदर्शन पार्क इलाके में हुई. भिक्षु लाल को उनके दोपहिया वाहन से टक्कर लगने के बाद खून से लथपथ पाया गया. अधिकारी ने आगे कहा, "थार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि घटना का सही क्रम जानने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. शुरुआती जांच से पता चला है कि दुर्घटना के समय अमरिंदर सिंह खुद गाड़ी चला रहा था. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया था. वहीं आरोपी अमरिंदर सिंह मौके से फरार हो गया था.

इस महीने की शुरुआत में चाणक्यपुरी में 11 मूर्ति स्थल के पास एक थार एसयूवी ने दो पैदल यात्रियों को कुचल दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था. दुर्घटना के बाद मृतक का शव करीब एक घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा था. पुलिस ने थार वाहन जब्त कर लिया गया था.

दिल्ली के मोती नगर में सड़क हादसा, थार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

बेकाबू थार का कहर: दो लोगों को रौंदा, एक शख्स की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर

