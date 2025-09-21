ETV Bharat / state

लखनऊ में बेकाबू थार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, दो की मौत

लखनऊः राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी. इससे ई रिक्शा में सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, बाकी गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर किया गया. वहीं, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया है. पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर 2 युवकों की मौत की पुष्टि की गई है. दूसरे व्यक्ति की मौत ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान हुई थी.



पुलिस आयुक्त लखनऊ कार्यालय की तरफ से जारी सूचना के अनुसार शनिवार की शाम 7:30 बजे बनिया चौराहे के पास एक्सीडेंट हुआ. मौके पर जाकर पुलिस ने पाया कि ई रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ है. इसमें 6 लोग सवार थे. पुलिस ने हादसे में घायल लोगों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल भेजा.



यहां पर डॉक्टरों द्वारा मोहित निवासी ग्राम कुर्मी खेड़ा को मृत घोषित कर दिया. घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान उमेश निवासी निगोहा के इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया. अन्य घायलों का उपचार जारी है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार का ड्राइवर नशे में नजर आ रहा था.



पुलिस आयुक्त लखनऊ कार्यालय के मुताबिक हादसा थार से हुआ है. गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है. चालक मौके से फरार है. आवश्यक विधिक करवाई किया जा रहा है. मृतको के परिजनों को सूचना दे दी गई है. घायल आयुष यादव, अंश यादव, प्रमोद कुमार, अनुज, सुमित तथा भूपेंद्र इस एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी का इलाज चल रहा है.







