ETV Bharat / state

लखनऊ में बेकाबू थार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, दो की मौत

एक्सीडेंट में घायल 6 लोगों को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, प्रत्यक्षदर्शी बोले-ड्राइवर नशे में चला रहा था कार.

thar car rams e rickshaw 2 death lucknow road accident latest
लखनऊ में सड़क हादसा. (etv bharat archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 7:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी. इससे ई रिक्शा में सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, बाकी गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर किया गया. वहीं, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया है. पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर 2 युवकों की मौत की पुष्टि की गई है. दूसरे व्यक्ति की मौत ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान हुई थी.

पुलिस आयुक्त लखनऊ कार्यालय की तरफ से जारी सूचना के अनुसार शनिवार की शाम 7:30 बजे बनिया चौराहे के पास एक्सीडेंट हुआ. मौके पर जाकर पुलिस ने पाया कि ई रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ है. इसमें 6 लोग सवार थे. पुलिस ने हादसे में घायल लोगों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल भेजा.

यहां पर डॉक्टरों द्वारा मोहित निवासी ग्राम कुर्मी खेड़ा को मृत घोषित कर दिया. घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान उमेश निवासी निगोहा के इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया. अन्य घायलों का उपचार जारी है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार का ड्राइवर नशे में नजर आ रहा था.

पुलिस आयुक्त लखनऊ कार्यालय के मुताबिक हादसा थार से हुआ है. गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है. चालक मौके से फरार है. आवश्यक विधिक करवाई किया जा रहा है. मृतको के परिजनों को सूचना दे दी गई है. घायल आयुष यादव, अंश यादव, प्रमोद कुमार, अनुज, सुमित तथा भूपेंद्र इस एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी का इलाज चल रहा है.


ये भी पढ़ेंः यूपी के सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्तियां जल्द, पेंशन-बीमा लाभ भी मिलेगा

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW LATEST NEWSLUCKNOW ROAD ACCIDENTलखनऊ न्यूज़LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.