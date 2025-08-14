ETV Bharat / state

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा - ISKCON TEMPLE JANMASHTAMI

16 को सुबह 4.30 बजे होगी मंगला आरती, भगवान को 1008 तरह के व्यंजनों का लगेगा भोग, लाखों श्रद्धालु ग्रहण करेंगे प्रसाद.

कानपुर इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रमों की रहेगी धूम.
कानपुर इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रमों की रहेगी धूम. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 11:35 PM IST

कानपुर : ठीक 2 दिनों बाद 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी. कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी इसकी धूम रहेगी. इस्कॉन में 15 अगस्त की शाम से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी. ये आयोजन 17 अगस्त तक चलेंगे. जिन फूलों से स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले को सजाया जा रहा है, उसी तरह के रंग-बिरंगे फूलों से श्रीकृष्ण का श्रृंगार होगा. थाइलैंड समेत अन्य कई देशों से भी फूल मंगाए गए हैं. भगवान वृंदावन का खास तरह का रत्नजड़ित परिधान भी पहनेंगे.

जन्माष्टमी पर भगवान के श्रृंगार के लिए मंगाए गए विदेशी फूल.
जन्माष्टमी पर भगवान के श्रृंगार के लिए मंगाए गए विदेशी फूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस्कॉन मंदिर में 16 अगस्त को होंगे ये कार्यक्रम : मीडिया प्रभारी प्रशांत त्रिपाठी ने बताया कि इस्कॉन मंदिर में 16 अगस्त की तड़के 4.30 बजे भगवान श्रीकृष्ण की मंगला आरती होगी. इसके बाद सुबह 8 से 10 बजे तक मुंबई से आए दामोदर प्रभु भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े प्रसंग सुनाएंगे. 10 बजे से भक्त तुलसी अर्पण सेवा में शामिल होंगे. इसके बाद भक्तों की ओर से शंख की मदद से ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा.

रंग-बिरंगे फूलों से होगा कान्हा का श्रृंगार.
रंग-बिरंगे फूलों से होगा कान्हा का श्रृंगार. (Photo Credit; ETV Bharat)

शाम को 4 से 6 बजे तक भगवान की आरती होगी. इसके बाद रात 8 से 10 बजे तक 1008 तरह के व्यंजनों का भोग प्रभु को लगाया जाएगा. रात 12.30 बजे केक कटेगा. इसके बाद 17 अगस्त की सुबह 2 बजे तक भगवान की आरती और उत्सव कार्यक्रम होंगे.

मीडिया प्रभारी प्रशांत त्रिपाठी ने कार्यक्रमों के बारे में बताया.
मीडिया प्रभारी प्रशांत त्रिपाठी ने कार्यक्रमों के बारे में बताया. (Photo Credit; ETV Bharat)

17 अगस्त को होगा नंदोत्सव : मीडिया प्रभारी ने बताया कि 17 अगस्त को मंदिर परिसर में नंदोत्सव कार्यक्रम होगा. इसके बाद भक्त मंदिर में आकर दर्शन कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि भक्तों के लिए मंदिर परिसर के आसपास कई पार्किंग बनाई गई हैं. वहां वे अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं. भगवान के श्रृंगार के लिए थाइलैंड समेत कई देशों से रंग-बिरंगे फूल भी मंगाए गए हैं.

जन्माष्टमी के लिए तैयार किए गए केक.
जन्माष्टमी के लिए तैयार किए गए केक. (Photo Credit; ETV Bharat)
जन्माष्टमी के लिए तैयार किए जा रहे प्रसाद.
जन्माष्टमी के लिए तैयार किए जा रहे प्रसाद. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस्कॉन और जेके मंदिर में उमड़ती है लाखों की भीड़ : जन्माष्टमी पर शहर के इस्कॉन मंदिर के अलावा जेके मंदिर में भी लाखों भक्तों की भीड़ जुटती है. इसके अलावा कानपुर के गुमटी नं.5 स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी त्यौहार पर काफी उल्लास रहता है. काफी संख्या में भक्त यहां भी कान्हा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

