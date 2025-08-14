कानपुर : ठीक 2 दिनों बाद 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी. कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी इसकी धूम रहेगी. इस्कॉन में 15 अगस्त की शाम से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी. ये आयोजन 17 अगस्त तक चलेंगे. जिन फूलों से स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले को सजाया जा रहा है, उसी तरह के रंग-बिरंगे फूलों से श्रीकृष्ण का श्रृंगार होगा. थाइलैंड समेत अन्य कई देशों से भी फूल मंगाए गए हैं. भगवान वृंदावन का खास तरह का रत्नजड़ित परिधान भी पहनेंगे.
इस्कॉन मंदिर में 16 अगस्त को होंगे ये कार्यक्रम : मीडिया प्रभारी प्रशांत त्रिपाठी ने बताया कि इस्कॉन मंदिर में 16 अगस्त की तड़के 4.30 बजे भगवान श्रीकृष्ण की मंगला आरती होगी. इसके बाद सुबह 8 से 10 बजे तक मुंबई से आए दामोदर प्रभु भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े प्रसंग सुनाएंगे. 10 बजे से भक्त तुलसी अर्पण सेवा में शामिल होंगे. इसके बाद भक्तों की ओर से शंख की मदद से ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा.
शाम को 4 से 6 बजे तक भगवान की आरती होगी. इसके बाद रात 8 से 10 बजे तक 1008 तरह के व्यंजनों का भोग प्रभु को लगाया जाएगा. रात 12.30 बजे केक कटेगा. इसके बाद 17 अगस्त की सुबह 2 बजे तक भगवान की आरती और उत्सव कार्यक्रम होंगे.
17 अगस्त को होगा नंदोत्सव : मीडिया प्रभारी ने बताया कि 17 अगस्त को मंदिर परिसर में नंदोत्सव कार्यक्रम होगा. इसके बाद भक्त मंदिर में आकर दर्शन कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि भक्तों के लिए मंदिर परिसर के आसपास कई पार्किंग बनाई गई हैं. वहां वे अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं. भगवान के श्रृंगार के लिए थाइलैंड समेत कई देशों से रंग-बिरंगे फूल भी मंगाए गए हैं.
इस्कॉन और जेके मंदिर में उमड़ती है लाखों की भीड़ : जन्माष्टमी पर शहर के इस्कॉन मंदिर के अलावा जेके मंदिर में भी लाखों भक्तों की भीड़ जुटती है. इसके अलावा कानपुर के गुमटी नं.5 स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी त्यौहार पर काफी उल्लास रहता है. काफी संख्या में भक्त यहां भी कान्हा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
