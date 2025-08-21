ETV Bharat / state

अवैध रूप से लखनऊ में रह रही थाई महिला एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ाई. तीन साथियों सहित कुल चार पर एफआईआर दर्ज - THAI WOMAN CAUGHT LUCKNOW AIRPORT

भारत यात्रा के लिए ब्लैकलिस्टेड थाई महिला समेत 3 अन्य सहयोगयों को एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने पकड़ा, मुकदमा दर्ज

थाई महिला की तस्वीर (photo credit ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 11:38 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:02 AM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत यात्रा के लिए ब्लैकलिस्टेड थाई महिला को इमीग्रेशन अधिकारियो ने हिराासत में ले लिया. सुबह करीब 8 बजे बैंकाक जाने वाली फ्लाइट में जाने वाले यात्रियों के दस्तावेज की जांच के दौरान महिला फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ाई. जांच के दौरान इमीग्रेशन अधिकारियों को पता चला कि यह महिला भारत में आवागमन के लिए ब्लैक लिस्टेड है. इसके खिलाफ इमीग्रेशन अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करा दी है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

इमीग्रेशन अधिकारी गौतम हंस श्रीवास्तव ने बताया कि गुरूवार को एक थाई महिला यात्री जिसका नाम डारिन चोकथनपत (फर्जी पहचान), पासपोर्ट संख्या एडी 2175735 के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-106 द्वारा थाईलैंड के लिए जाते समय इमीग्रेशन अधिकारियों ने लखनऊ हवाई अड्डे पर रोका लिया.

2024 से थी ब्लैकलिस्टेड
विदेशी महिला के दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि यह थाई नागरिक ने पहले 27 जुलाई 2024 को पासपोर्ट संख्या एसी4874944 पर थोंगफुन चयाफा नाम से भारत आई थी. बाद में उसे वीजा उल्लंघन के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और 17 मार्च 2025 को एक इक्सिट परमिट पर भारत से थाईलैंड गई.

लखनऊ के सरोजनीनगर में था अवैध ठिकाना
महिला ने पूछताछ में बताया कि जसविंदर सिंह ने उसे फर्जी नाम डारिन चोकथनपत देखर फर्जी माता-पिता के साथ एक नया फर्जी पासपोर्ट हासिल करने में मदद की. इसके बाद, वह 31 जुलाई 2025 को रक्सौल बॉर्डर से नेपाल के रास्ते भारत में फिर से अवैध रुप से दाखिल हुई और तब से जसविंदर सिंह के ई-120 हाउसिंग सोसाइटी, बैंक ऑफ इंडिया के पास, सरोजनीनगर, अमौसी, लखनऊ के आवास पर अवैध रूप से रह रही थी.

डीसीपी इंटेलिजेंस और एफआरओ ने की कार्रवाई
यह जानकारी एफआरओ लखनऊ और डीसीपी इंटेलिजेंस लखनऊ और एडीजी इंटेलिजेंस यूपी के साथ 13 अगस्त 2025 को पहले ही साझा की जा चुकी थी.
इसके बाद एफआरओ लखनऊ ने मामले की जानकारी डीसीपी साउथ और एसएचओ सरोजनी नगर को बुधवार को दी. थाई महिला को उसके सहयोगी जसविंदर सिंह के साथ सरोजनीनगर पुलिस ने हिरासत में लिया भी था. लेकिन बिना मामला दर्ज किए पुलिस ने उसे भारत से बाहर जाने दिया. हालांकी महिला के ब्लैकलिस्टड होने के कारण इमीग्रेशन अधिकारियों द्वारा लखनऊ के सीसीएसआई हवाई अड्डे पर रोक लिया गया .

कई बड़े नामों का खुलासा
थाई महिला से पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि जसविंदर सिंह ने नवेन्दु मित्तल और शुवेन्दु निगम की सहायता से उस महिला के लिए कई फर्जी थाई पासपोर्ट की व्यवस्था की और रक्सौल के रास्ते लखनऊ में उसके अवैध प्रवेश की सुविधा प्रदान की. महिला के पास तीन पासपोर्ट नंबर एडी2175735, एसी48744944 और एडी2048560 हैं.

वहीं पूरे मामले में एसीपी विकास पाण्डेय ने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात इमीग्रेशन अधिकारी गौतम हंस श्रीवास्तव की तहरीर पर सुसंगत धारओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

