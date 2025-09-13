ETV Bharat / state

टीजीटी कंप्यूटर की अहर्ता को हाईकोर्ट में चुनौती; राज्य सरकार से जवाब तलब, बिना अनुमति नहीं होगा अपॉइंटमेंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ( Photo Credit: Allahabad High Court )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 13, 2025 at 10:52 PM IST 3 Min Read

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड चयन परीक्षा 2025 के लिए उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को सहायक शिक्षक (पुरुष/महिला) कंप्यूटर की आवश्यक योग्यता के मामले में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, आयोग व अन्य से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. चयन प्रक्रिया जारी रखने का आदेश: कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख लगाते हुए चयन प्रक्रिया जारी रखने को कहा है लेकिन यह भी कहा कि बीएड योग्यता नहीं रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक कंप्यूटर (पुरुष/महिला) के पद के लिए बिना न्यायालय की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने प्रवीण मिश्र व अन्य की याचिका पर सीमांत सिंह, वीकेएस रघुवंशी और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता राजीव गुप्ता की दलीलों को सुनकर दिया. यूपी लोकसेवा आयोग के विज्ञापन को चुनौती: याचिका में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड) सेवाएं (छठा संशोधन) नियम 2024 में निर्धारित योग्यता और सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा 2025 के लिए उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को सहायक शिक्षक (पुरुष/महिला) कंप्यूटर के लिए चुनौती दी है. चुनौती इस आधार पर दी गई है कि संशोधन अधिनियम और विवादित विज्ञापन में यह प्रावधान कि बीएड केवल सहायक शिक्षक कंप्यूटर के चयन के लिए एक पसंदीदा योग्यता होगी, एनसीटीई की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के विपरीत है.