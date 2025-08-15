अंबाला: खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद हरियाणा पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रही है. पुलिस गहनता से चप्पे-चप्पे की चेकिंग कर रही है. इस बीच आज अमृतसर से दिल्ली जा रही ट्रेन को सुरक्षा एजेंसियों ने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रोका और उसे चेकिंग की. इस दौरान पुलिसने कुछ डिब्बे मे से यात्रियों को भी उतारा अंबाला में जांच करने के बाद ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो गई.

अंबाला में ट्रेन की चेकिंग (ETV Bharat)

पुलिस टीम चला रही चेकिंग अभियान: चेकिंग अभियान में आरपीएफ, जीआरपी सहित सिविल पुलिस शामिल हैं. ये टीम लगातार चेकिंग कर रहे हैं. इसके अलावा पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फोर्स के साथ-साथ फायर ब्रिगेड टीम को भी स्टेशन परिसर में तैनात कर दिया है. ताकि किसी भी परिस्थितियों से निपटा जा सके. इसके साथ ही स्टेशन के चप्पे-चप्पे में डॉग स्क्वायड टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है.

आतंकी पन्नू की धमकी को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन (ETV Bharat)

पुलिस को मिली थी सूचना: इस बारे में थाना जीआरपी SHO जोगिंदर सिंह ने बताया कि गाड़ी में कुछ होने की सूचना मिली थी. जिस आधार पर गाड़ी को चेक किया गया. आज देश 79वां स्वंत्रता दिवस मना रहा हैं. ऐसे में पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही हैं. पुलिस ने अमृतसर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी को अंबाला छावनी में रोककर गाड़ी के कुछ डिब्बे में बैठे यात्रियों को उतारकर गाड़ी को चेक किया.

चेकिंग के लिए पहुंची डॉग स्क्वायड टीम (ETV Bharat)

यात्रियों को चेकिंग के लिए ट्रेन से उतारा गया नीचे: SHO जोगिंदर सिंह की मानें तो टीम को सूचना मिली थी कि अमृतसर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में कुछ संदिग्ध है. सूचना के आधार पर गाड़ी को अंबाला में चेक किया गया, जिसमें सवारियों को सामान सहित ट्रेन से नीचे उतारा गया और चेकिंग के बाद वापस ट्रेन में भेज दिया गया.

लोगों से खास अपील: इसके साथ ही थाना जीआरपी SHO जोगिंदर सिंह ने यात्रियों से अपील की कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए तो इसकी सुचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि कुछ अनहोनी न हो.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में कब भड़की थी आज़ादी की पहली चिंगारी, शोला बनी तो अंग्रेज़ी हुकूमत की हिला डाली नींव