आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन की मौत, पत्नी और बच्चों के साथ गए थे घूमने - PAHALGAM TERRORIST ATTACK

पहलगाम आतंकी हमला ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रायपुर के व्यापारी की भी मौत हो गई है. व्यापारी का नाम दिनेश मिरानिया है. जो समता कॉलोनी के रहने वाले थे. दिनेश मिरानिया अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे. इस घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं. कारोबारी के रिश्तेदार ने बताया कि दिनेश भागवत कथा के आयोजन में शामिल होने वहां गए थे. पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर के व्यक्ति की मौत: आतंकी हमले में रायपुर निवासी की मौत की जानकारी लगते ही कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उम्मेद सिंह समता कॉलोनी स्थित दिनेश मिरानिया के घर पहुंचे. कलेक्टर ने जम्मू कश्मीर पहुंचे मिरानिया के परिजनों से फोन पर भी बात की. कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन हर समय उनके परिवार के साथ है. वे लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों के संपर्क में हैं.

