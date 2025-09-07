ETV Bharat / state

गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, विजय गोयल बोले- 'ये समस्या अब आंदोलन का रूप ले रहा है...'

आवारा कुत्तों की समस्या अब गाजियाबाद में आंदोलन का रूप ले रही है.

गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक
गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2025 at 10:34 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. गली-मोहल्लों से लेकर पोश इलाक़ों और हाई राइज सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने लोगों को परेशान कर रखा है. आवारा कुत्तों के आतंक का आलम यह है कि लोग घर के छोटे बच्चों और बुजुर्गों को पार्क तक में भेजने से बचते हैं. ऐसे में अब आवारा कुत्तों की समस्या गाजियाबाद में आंदोलन का रूप ले रही है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल रविवार को गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित निलया ग्रीन सोसाइटी में पहुंचे और कुत्तों की समस्या को लेकर लोगों के साथ चर्चा की. गोयल का कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर जल्द बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. चर्चा की समाप्ति के बाद मासूम बच्चों और विभिन्न सोसाइटियों के लोगों ने एकत्रित होकर पैदल मार्च किया और आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की.

गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि सोसाइटी में 60 से अधिक आवारा कुत्ते हैं जो झुंड बनाकर रहते हैं. मासूम बच्चे और बुजुर्गों पर हमला करते हैं. बच्चों में आवारा कुत्तों का डर बैठ चुका है. आवारा कुत्तों के आतंक के चलते जीवन डर के साए में कट रहा है. ऐसे में राजनगर एक्सटेंशन की विभिन्न सोसाइटियों के लोग पैदल मार्च में शामिल हुए और विजय गोयल के समक्ष आवारा कुत्तों के आतंक की समस्या को रखा.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आवारा कुत्तों के काटने की समस्या का आखिर जिम्मेदार कौन है? आवारा कुत्तों की समस्या केवल गाजियाबाद या दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं. गोयल ने कहा, " आवारा कुत्तों की समस्या अब देश के हर कोने से सामने आ रही है. लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हो चुके हैं. गाजियाबाद की विभिन्न क्षेत्रों और सोसाइटियों के लोगों से आज हमने आवारा कुत्तों की समस्या पर चर्चा की है. यहां के लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए अपार्टमेंट से बाहर जाने में भी लोगों को डर लगता है कहीं आवारा कुत्ता न काट ले.''

पूर्व केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा; ''सोसाइटी में लगातार आवारा कुत्तों के काटने और हमला करने की घटनाएं सामने आ रही. हाल ही में हमने गाजियाबाद की कई ऐसी घटनाएं देखी है जिसमें आवारा कुत्तों ने बच्चों को जख्मी कर दिया है." उन्होंने .ये भी कहा, "आवारा कुत्तों की लगातार काटने की घटनाएं सामने आ रही है जिसके चलते देश में rabies के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. आंदोलन जारी रहेगा अब हम ग्रेटर फरीदाबाद में इस की मुहिम को लेकर जा रहे हैं."

