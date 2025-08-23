ETV Bharat / state

गाजियाबाद में खुले में नहीं घूम पाएंगे आक्रामक कुत्ते, बनाए जाएंगे शेल्टर होम - SHELTER HOME FOR STRAY DOGS

गाजियाबाद के शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या तकरीबन 48 हजार है, जिसमें आक्रामक कुत्ते भी शामिल हैं.

आवारा कुत्तों के लिए गाजियाबाद में बनेगा शेल्टर होम
आवारा कुत्तों के लिए गाजियाबाद में बनेगा शेल्टर होम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 5:53 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 6:11 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, गाजियाबाद में जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक कुल 3 लाख 75 हजार डॉग बाइट के मामले रिपोर्ट हुए हैं. औसतन हर महीने सात से अधिक डॉग बाइट के मामले गाजियाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं. आवारा कुत्तों को लेकर गाजियाबाद के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी देखे जा चुके हैं. आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है.

आवारा कुत्तों की संख्या 48 हज़ार से अधिक: नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या तकरीबन 48 हजार है, जिसमें आक्रामक कुत्ते भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए आदेश में कहा था कि आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाजियाबाद नगर निगम हरकत में आ गया है. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा आक्रामक कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है. शेल्टर होम बनने के बाद आक्रामक कुत्तों को यहां शिफ्ट किया जाएगा.

डॉ अनुज कुमार सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद (ETV Bharat)

आक्रामक आवारा कुत्ते समस्या बन चुके हैं: गाजियाबाद के लोगों के लिए आक्रामक आवारा कुत्ते समस्या बने हुए हैं. आवारा कुत्तों द्वारा लगातार आम लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में अगर आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाता है तो न सिर्फ एनिमल बाइट के मामलों में कमी आएगी बल्कि शहर के लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे.

"आक्रामक कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए जल्द जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. शेल्टर होम तैयार होने के बाद आवारा कुत्तों को यहां पर शिफ्ट किया जाएगा." - अनुज कुमार सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद-

दो वर्ष में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम होगा: फिलहाल गाजियाबाद में दो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का संचालन किया जा रहा है. इस साल के अंत तक एक और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की शुरुआत हो जाएगी. जिले में तीन एनिमल बर्ड कंट्रोल सेंटर का संचालन होने से महीने में तकरीबन पांच हजार आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम संभव होगा. नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि दो वर्ष में गाजियाबाद के सभी आवारा कुत्तों का नसबंदी का काम पूरा हो जाएगा.

