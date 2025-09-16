ETV Bharat / state

शेल्टर होम में शिफ्ट होंगे आक्रामक कुत्ते, गाजियाबाद नगर निगम की गाइडलाइन जारी

गाजियाबाद के शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या तकरीबन 48 हजार है, जिसमें आक्रामक कुत्ते भी शामिल हैं.

शेल्टर होम में शिफ्ट होंगे आक्रामक कुत्ते (ETV Bharat)
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आलम यह है की गली, मोहल्लों से लेकर पॉश कालोनी और हाईराइज सोसाइटी में आवारा कुत्ते लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं. आए दिन गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के हमले की खबरें सामने आती रहती हैं. आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक बच्चों और बुजुर्गों के लिए असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहा है. आवारा कुत्तों के आतंक के चलते लोग अपने घर के बच्चे और बुजुर्गों को अकेले घर से बाहर नहीं भेजते हैं क्योंकि हमेशा डर बना रहता है कि कहीं आवारा कुत्ता हमला न कर दे.

आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए गाजियाबाद नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है. ऐसे में जो कुत्ते आक्रामक हो चुके हैं, उनको चिन्हित करने की कवायद जल्द शुरू की जाएगी. नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन के मुताबिक आवारा कुत्तों की बधियाकरण की क्षमता को बढ़ाना है. आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा. आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में फीडिंग पॉइंट चिन्हित किए जाएंगे, जिससे कि कहीं पर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो.

आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने की तैयारी: मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ऐसे आवारा कुत्तों को चिन्हित किया जाएगा, जो हमला कर चुके हैं. ऐसे कुत्तों को आक्रमण कुत्तों की श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे आम लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाई जा सके. नगर निगम द्वारा शेल्टर होम बनाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है. आवारा कुत्तों के बधियाकरण के पश्चात नगर निगम द्वारा सभी कुत्तों का डाटा माइक्रोचिप लगाकर आरएफआईडी के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा.

विक्रम आदित्य मलिक, नगर आयुक्त, गाजियाबाद (ETV Bharat)

जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी: नगर आयुक्त विक्रम आदित्य मलिक के मुताबिक, "आक्रामक कुत्तों को जल्द शेल्टर होम में शिफ्ट करने की कवायद शुरू की जाएगी. शेल्टर होम बनाने के लिए जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, बाउंड्री वॉल बनने का काम जारी है. जल्द शेल्टर होम की शुरुआत होगी. आक्रामक कुत्तों को डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाएगा. गाजियाबाद में दूसरे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की भी शुरुआत हो गई है, अब प्रतिदिन तकरीबन 75 आवारा कुत्तों का बधियाकरण हो रहा है."

आवारा कुत्तों को लेकर कई बार हुआ प्रदर्शन: गाजियाबाद में आवारा कुत्तों को लेकर कई प्रदर्शन देखे जा चुके हैं. राज नगर एक्सटेंशन स्थित केडीपी ग्रैंड सवाना ससोसाइटी, गुलमोहर गार्डन और Nilaya Green में प्रदर्शन हो चुके हैं. हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल द्वारा भी राजनगर एक्सटेंशन की विभिन्न सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के साथ आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर बैठक की गई थी. आवारा कुत्तों को लेकर कई बार निवासी और डॉग लवर्स आमने-सामने भी आ चुके हैं.

आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा: गाजियाबाद में प्रतिदिन आवारा कुत्तों के हमले के मामले बढ़ रहे हैं. औसतन डेढ़ सौ से अधिक मामले में प्रतिदिन आवारा कुत्तों के हमले के सामने आ रहे हैं. माना जा रहा है कि नगर निगम की इस पहल से इस साल के अंत तक लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से निजात मिलने की संभावना है. 2021 में हुए सर्वे के मुताबिक गाजियाबाद की शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या तकरीबन 48 हज़ार है लेकिन अब तक तकरीबन 18 हज़ार आवारा का ही बधियाकरण हो पाया है.

नगर निगम द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक गाजियाबाद में तीसरा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भी शुरू होने जा रहा है. इसके बाद गाजियाबाद में प्रतिदिन तकरीबन 150 आवारा कुत्तों का स्टेरलाइजेशन संभव हो सकेगा. यदि महीने में 4000 से अधिक आवारा कुत्तों का स्टेरलाइजेशन संभव हो पता है तो तकरीबन 8 महीने में गाजियाबाद में सभी आवारा कुत्तों के स्टेरलाइज होने की संभावना है. डॉग एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टेरलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवारा कुत्तों की आक्रामकता काफी कम हो जाती है.

