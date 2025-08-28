नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 15 दिन बीत जाने के बाद नगर निगम (एमसीडी) ने राजधानी में डॉग सेंटर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. एमसीडी ने अलग-अलग जगहों पर पांच साइटें चिह्नित कर ली हैं, जहां पर विशेष रूप से आक्रामक कुत्तों (aggressive dogs) को रखा जाएगा. इनमें से दो साइट एमसीडी की हैं जबकि तीन साइटें दिल्ली सरकार की बताई जा रही हैं. एमसीडी पार्षद भरत गौतम ने बताया कि इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी जल्द ही इन साइटों का दौरा करेंगे, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सके और डॉग सेंटर समय पर तैयार किए जा सकें.
आठ हफ्तों के भीतर डॉग सेंटर्स बनाने का आदेश: एमसीडी के पशु विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने निगम को आदेश दिया था कि आठ हफ्तों के भीतर 5,000 आक्रामक कुत्तों पर एक्शन लिया जाए. अनुमान है कि दिल्ली में ऐसे कुत्तों की संख्या भी लगभग इतनी ही होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए डॉग सेंटर्स की जरूरत महसूस की गई है. जब तक ये नए सेंटर तैयार नहीं हो जाते, तब तक इन कुत्तों को अस्थायी रूप से एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर्स में रखा जाएगा.
एमसीडी ने चिह्नित की पांच जगह: एमसीडी ने जिन पांच साइटों को चिह्नित किया है, उनमें द्वारका सेक्टर 29, बेला रोड, मुढेला, गाजीपुर और बिजवासन शामिल हैं. द्वारका सेक्टर 29 में एमसीडी की ढाई एकड़ जमीन पड़ी हुई है, जहां बड़े पैमाने पर डॉग सेंटर बनाया जाएगा. वहीं, बेला रोड स्थित मौजूदा सेंटर के पास भी एमसीडी की जमीन उपलब्ध है. इन दोनों जगहों पर लगभग 2,500 से 3,000 कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जाएगी. बाकी तीनों साइटें दिल्ली सरकार की हैं, जिन पर भी इतने ही कुत्तों के लिए स्थान तैयार किया जाएगा.
रेबीज के लक्षण वाले कुत्तों के लिए विशेष व्यवस्था: अधिकारियों का कहना है कि इन सभी सेंटरों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि कुत्तों को कैद जैसा अनुभव न हो और उनके लिए पर्याप्त जगह व देखभाल की सुविधाएं मौजूद रहें. रेबीज के लक्षण वाले कुत्तों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इन सेंटर्स को विकसित करे. निगम अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार के सहयोग से इस कार्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आने वाले महीनों में डॉग सेंटर्स तैयार हो जाएंगे. इससे न सिर्फ कटखने कुत्तों पर नियंत्रण हो पाएगा, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.
