गाजियाबाद में हर तीन मिनट में एक व्यक्ति डॉग बाइट का शिकार, SC के आदेश पर नगर निगम सतर्क - TERROR OF STRAY DONGS IN GHAZIABAD

दिल्ली समेत देशभर में लाखों लोग कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं. गाजियाबाद में हर 3 मिनट में एक मामला पेश आता है.

गाज़ियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक
गाज़ियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2025 at 8:04 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 8:09 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाज़ियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आवारा कुत्तों के आतंक की रोकथाम को लेकर नगर निगम द्वारा भी तमाम कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन नगर निगम की कोशिश न काफी साबित होती रही हैं. आवारा कुत्तों के आतंक का मामला यह है कि कई इलाकों में लोग पार्क तक जाने से घबराते हैं. बीते सालों में गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के हमलों की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जिले में न सिर्फ आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, बल्कि आवारा कुत्तों की संख्या में भी तेजी के साथ इजाफा देखा गया है. केवल गली मोहल्लों में नहीं बल्कि पोश सोसाइटियों में भी आवारा कुत्तों का आतंक की खबरें आती रही हैं.

स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में हर तीन मिनट में एक व्यक्ति डॉग बाइट का शिकार होता है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक कुल 3 लाख 7 हजार 35 35 डॉग बाइट के मामले रिपोर्ट हुए हैं. हर महीने औसतन सात हजार से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं. यानी की 24 घंटे में गाजियाबाद में तकरीबन 238 लोग डॉग बाइट के हमलों का शिकार होते हैं. हर एक घंटे में गाजियाबाद में नौ लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं. साफ शब्दों में कहा जाए तो हर तीन मिनट में गाजियाबाद में कोई ना कोई व्यक्ति डॉग बाइट का शिकार होता है.

डॉ अखिलेश मोहन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद (ETV Bharat)

'पार्क है लेकिन कुत्ते के आतंक के कारण जा नहीं सकते': गाजियाबाद के राजनगर स्थित केडीपी सोसाइटी में कुत्तों का खासा आतंक है. सोसाइटी में पार्क तो मौजूद है, लेकिन पार्क में घूमने से बच्चे और बुजुर्ग घबराते हैं क्योंकि सोसाइटी में आवारा कुत्ते की संख्या काफी अधिक है. कई बार आवारा कुत्ते छोटे बच्चों और बुजुर्गों को काट भी चुके हैं. इंदिरापुरम, राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक की कई सोसाइटियों में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर निवासियों द्वारा प्रदर्शन भी किया जा चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रणनीति तैयार की जाएगी:

"सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसका गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पालन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम द्वारा रणनीति तैयार की जाएगी." - सुनीता दयाल महापौर, नगर निगम-

विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का भी संचालन किया जायगा:

गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अखिलेश मोहन के अनुसार जनपद गाजियाबाद में जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक 3 लाख 7 हजार 35 डॉग बाइट के मामले रिपोर्ट हुए हैं. डॉग बाइट के मामले जो सामने आते हैं, उन्हें विभिन्न कैटेगरी में बांटा जाता है. गाजियाबाद के सभी सरकारी चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर रेबीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का भी संचालन किया जाता है.

"सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा. आदेश प्राप्त होने के बाद कार्य योजना तैयार की जाएगी. गाजियाबाद में दो एनिमल बर्ड कंट्रोल सेंटर का संचालन किया जा रहा है. पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक कुत्तों को जहां से उठाया जाता है, बधियाकरण के पश्चात वहीं छोड़ जाता है. गाजियाबाद में हर महीने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर द्वारा डेढ़ हजार से अधिक आवारा कुत्तों का बधियाकरण होता है." - डॉ अनुज, पशु कल्याण अधिकारी, नगर निगम

Last Updated : August 12, 2025 at 8:09 PM IST

