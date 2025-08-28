भरतपुर: जिले के सर्राफा व्यापार अब कारोबार का नहीं, खौफ का दूसरा नाम बन चुका है. कभी फोन पर रंगदारी की मांग, कभी बंदूक की गोलियों की गूंज और कभी हत्या. ज्वेलर्स अब सोने–चांदी से ज्यादा अपनी जान की कीमत पर सोचने को मजबूर हैं. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि धमकी भरी कॉल्स सीधे सेवर जेल से आते हैं. बीते चार साल में एक के बाद एक वारदातों की लंबी फेहरिस्त सामने आई है, जिसमें धमकी, फायरिंग, लूट और हत्या सब शामिल हैं. सवाल यह है कि जब अपराधी जेल की दीवारों के पीछे रहकर भी बाजार में खौफ फैला रहे हों, तो व्यापारी आखिर किस पर भरोसा करें. यही वजह है कि व्यापारियों को अपनी सुरक्षा के लिए कई बार सड़कों पर उतरना पड़ा है.

घटनाओं की सिलसिलेवार कहानी:

राजकुमार गोयल को 10 लाख की धमकी (19 दिसंबर, 2023): भरतपुर के सर्राफा कारोबारी शेखर गोयल के पिता राजकुमार गोयल अपनी पत्नी के साथ गोवर्धन जा रहे थे. रेड क्रॉस सर्किल के पास उनके मोबाइल पर एक कॉल आया. कॉलर ने खुद को सेवर जेल से अरुण फौजी गैंग का सदस्य बताया और कहा कि 10 लाख रुपए दो, वरना जान से मार दिए जाओगे. यह घटना उस वक्त पूरे जिले में सनसनी बन गई क्योंकि जेल की चारदीवारी से बाहर धमकी की गूंज ने प्रशासन की पोल खोल दी. श्री जी ज्वेलर्स को दो बार रंगदारी (2021): भरतपुर के श्री जी ज्वेलर्स को साल 2021 में लगातार दो बार धमकियों का सामना करना पड़ा. 19 जुलाई, 2021 को पहली कॉल आई, जिसमें 10 लाख रुपए की मांग की गई. इसके बाद 21 सितंबर, 2021 को फिर कॉल आया और इस बार 5 लाख रुपए मांगे गए. जांच में सामने आया कि दोनों कॉल सेवर जेल से किए गए और आरोपी का नाम देवराज निकला. अजय सर्राफ पर फायरिंग (28 अगस्त, 2023): भरतपुर शहर के व्यापारी अजय सर्राफ पर उस वक्त हमला हुआ, जब वे रात को दुकान बंद कर लौट रहे थे. अचानक बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी. गोलियां लगने से अजय सर्राफ घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया. बयाना में ज्वेलर साहिल जैन की हत्या और लूट (28 अक्टूबर, 2023): भरतपुर के बयाना कस्बे में रहने वाले साहिल जैन को 28 अक्टूबर, 2023 को बदमाशों ने निशाना बनाया. शाम को जब वे घर लौट रहे थे, तो घर के सामने पहले से घात लगाए हमलावरों ने गोली मार दी. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद बदमाश नकदी, ज्वेलरी और लैपटॉप से भरे दो बैग लेकर फरार हो गए. शेखर गोयल से 20 लाख की फिरौती (21 जून, 2025): भरतपुर के तिलकधारी ज्वेलर्स के संचालक शेखर गोयल को एक अज्ञात कॉलर ने खुद को लॉरेंस गैंग का शूटर बताते हुए धमकाया. पहला कॉल शाम 5:28 बजे आया. इसके बाद 6:49 बजे और 9:50 बजे धमकी भरे मैसेज भेजे गए. कॉलर ने धमकी दी कि दो दिन में 20 लाख रुपए दो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा. इस बार व्यापारी ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई और कॉल डिटेल्स की जांच शुरू कर दी. पिंटू सोनी पर हमला और लूट (27 अगस्त, 2025): सबसे ताजा मामला बयाना कस्बे का है. गांधी चौक निवासी ज्वेलर पिंटू सोनी शाम करीब 6 बजे अपनी दुकान बंद कर बीरमपुरा गांव से बाइक पर बयाना लौट रहे थे. जैसे ही वे सालाबाद रेलवे फाटक के पास पहुंचे, बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. पिस्टल तानकर धमकाया और विरोध करने पर गोली मार दी. गोली उनकी जांघ में लगी और वे लहूलुहान होकर गिर पड़े. बदमाश उनके पास से 80 हजार रुपए नकद और ज्वेलरी से भरा बैग छीनकर भरतपुर की ओर भाग निकले.

ज्वेलर्स इसलिए बन रहे निशाना:

कैश-हैवी कारोबार: सर्राफा व्यापारियों के पास हमेशा नकद और कीमती धातुएं रहती हैं. शिकायत का डर: कई व्यापारी बदनामी और खतरे की वजह से तुरंत शिकायत नहीं करते. जेल कनेक्शन: कई मामलों में यह साबित हुआ कि धमकियों का सीधा लिंक जेल में बंद गैंगस्टरों से था.

एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि हाल ही में बयाना के सर्राफा व्यापारी के साथ हुई लूट और फायरिंग की वारदात की जांच की जा रही है. तकनीकी मदद भी ली जा रही है. जल्द ही अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा. पहले भी इस तरह की वारदात होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि इस तरह की घटना के पीछे किसी कॉमन गैंग का हाथ होने की जानकारी सामने नहीं आई है. हाल ही की घटना के खुलासे के बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा. शहर में संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है. नाकाबंदी की जा रही हैं. जिले की सुदूर चौकियों पर चौपहिया वाहन उपलब्ध कराकर गश्त बढ़ाई जाएगी.