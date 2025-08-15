ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में हाथियों का आतंक, कई घरों को तोड़ा, बाल बाल बची लोगों की जान - TERROR OF ELEPHANTS IN MANENDRAGARH

वनांचल जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है.

ELEPHANTS TERROR IN MCB
एमसीबी में हाथियों के उत्पात से घर तबाह (ETV BHARAT)
Published : August 15, 2025 at 2:20 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के भरतपुर में बीती रात हाथियों ने कई घरों को तोड़ दिया. हाथियों ने रांपा इलाके में आतंक मचाया और सुशीला सिंह के घर पर हमला बोल दिया. गनीमत रही की सुशीला सिंह और उनका परिवार पहले से भागकर अपने सास ससुर के घर चले गए थे. जिससे उनकी जान बच गई. हाथी के हमले में सुशीला सिंह के घर को काफी नुकसान हुआ है.

वन विभाग ने घटना की पुष्टि की: हाथियों के हमले की यह पूरी घटना मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बहरासी वन परिक्षेत्र की है. यहां के रेंजर इंद्रभान पटेल ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी हाथियों को जंगल के अंदर भगाने का प्रयास कर रहे हैं. इसमें वन विभाग को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है. वन विभाग सभी हथियों की निगरानी कर रहा है.

Elephants havoc in Manendragarh Chirmiri Bharatpur
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हाथियों का उत्पात (ETV BHARAT)

वन विभाग प्रयास कर रहा है कि हाथी गांव में दोबारा न घुस सके. इसलिए ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है- इंद्रभान पटेल, रेंजर, बहरासी वन परिक्षेत्र

Damage Caused By Elephant Attacks
हाथियों के हमले से भारी नुकसान (ETV BHARAT)

हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग का एक्शन प्लान: हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग कई तरह के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है. जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है.

  1. हाथियों को जंगल के अंदर भगाने का प्रयास किया जा रहा है.
  2. हाथियों की लगातार निगरानी की जा रही है.
  3. ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है ताकि वे सेफ रह सकें.

वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान रहने को कहा: वन विभाग के रेंजर इंद्रभान पटेल ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के मूवमेंट को लेकर सतर्क और सावधान रहे. वन विभाग से जैसे ही ग्रामीणों को हाथियों के मूवमेंट की जानकारी मिलती है. उस सूरत में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. हाथियों की आवाजाही के वक्त लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं.

Elephant Attack In MCB
हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया (ETV BHARAT)

हाथियों के आतंक से दहशत में लोग: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जंगलों से घिरा क्षेत्र है. यहां हाथी का उत्पात और हाथियों का हमला बड़ी समस्या है. जिससे कई गांव के लोग परेशान हैं. हाथियों के आतंक की वजह से लोगों में दहशत का माहौल रहता है. कई लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचता है. हाथियों के हमले की वजह से लोग रात में घर के अंदर ठीक से नहीं सो पाते हैं.

