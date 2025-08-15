मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के भरतपुर में बीती रात हाथियों ने कई घरों को तोड़ दिया. हाथियों ने रांपा इलाके में आतंक मचाया और सुशीला सिंह के घर पर हमला बोल दिया. गनीमत रही की सुशीला सिंह और उनका परिवार पहले से भागकर अपने सास ससुर के घर चले गए थे. जिससे उनकी जान बच गई. हाथी के हमले में सुशीला सिंह के घर को काफी नुकसान हुआ है.
वन विभाग ने घटना की पुष्टि की: हाथियों के हमले की यह पूरी घटना मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बहरासी वन परिक्षेत्र की है. यहां के रेंजर इंद्रभान पटेल ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी हाथियों को जंगल के अंदर भगाने का प्रयास कर रहे हैं. इसमें वन विभाग को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है. वन विभाग सभी हथियों की निगरानी कर रहा है.
वन विभाग प्रयास कर रहा है कि हाथी गांव में दोबारा न घुस सके. इसलिए ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है- इंद्रभान पटेल, रेंजर, बहरासी वन परिक्षेत्र
हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग का एक्शन प्लान: हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग कई तरह के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है. जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है.
- हाथियों को जंगल के अंदर भगाने का प्रयास किया जा रहा है.
- हाथियों की लगातार निगरानी की जा रही है.
- ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है ताकि वे सेफ रह सकें.
वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान रहने को कहा: वन विभाग के रेंजर इंद्रभान पटेल ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के मूवमेंट को लेकर सतर्क और सावधान रहे. वन विभाग से जैसे ही ग्रामीणों को हाथियों के मूवमेंट की जानकारी मिलती है. उस सूरत में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. हाथियों की आवाजाही के वक्त लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं.
हाथियों के आतंक से दहशत में लोग: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जंगलों से घिरा क्षेत्र है. यहां हाथी का उत्पात और हाथियों का हमला बड़ी समस्या है. जिससे कई गांव के लोग परेशान हैं. हाथियों के आतंक की वजह से लोगों में दहशत का माहौल रहता है. कई लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचता है. हाथियों के हमले की वजह से लोग रात में घर के अंदर ठीक से नहीं सो पाते हैं.