मनेंद्रगढ़ और बिहारपुर में भालुओं का आतंक, गर्भवती सहित दो महिलाओं पर किया हमला
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
Published : September 11, 2025 at 12:33 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ और बिहारपुर में भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में दो अलग-अलग घटनाओं में भालुओं ने दो महिलाओं पर हमला किया, जिनमें से एक गर्भवती महिला है.
नहीं थम रहा भालुओं का आतंक: गर्भवती महिला पर हमला ग्राम पंचायत बंजी के गुरचहवा पारा में हुआ, जब वह शौच के लिए बाहर गई थी. भालू के हमले के बाद महिला को गंभीर हालत में मनेंद्रगढ़ अस्पताल लाया गया. प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने महिला को अंबिकापुर रेफर कर दिया.
भालुओं के हमले से दहशत: भालुओं के आतंक के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं. ग्रामीणों ने बताया कि नगरपालिका मनेंद्रगढ़ के कई वार्डों में शाम होने के बाद भालुओं का दल पहुंच जाता है. ग्राम पंचायत चनवारीडांड़ और लालपुर के कुछ हिस्सों में भी भालुओं को घूमते हुए देखा गया है, जिससे शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के लोग डरे सहमे हैं.
ग्रामीणों की मांग: ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को भालुओं की समस्या का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. लोगों ने वन विभाग से भालुओं को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की मांग की है.
क्या कर रहा वन विभाग: वन विभाग ने भालुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है. शहर में मुनादी कराई जा रही है कि शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर न निकलें.
छत्तीसगढ़ में भालुओं का आतंक
- 28 अगस्त को धमतरी जिले में रिहायशी इलाके में भालू घूमते दिखा. सिहावा थाना इलाके के सेमरा गांव की बस्तियों में घूमते भालू की तस्वीर एक ग्रामीण के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई.
- 22 अगस्त को सुकमा जिले के गोंदपल्ली गांव में जंगल में मवेशी चराने गए एक युवक पर जंगली भालू ने अचानक हमला कर दिया. घायल युवक को इलाज के लिए दोरनापाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.
- 7 अगस्त को बस्तर के अबूझमाड़ में बस्तर फाइटर्स का एक जवान भालू के हमले में घायल हो गया.
- 23 जुलाई को नक्सल प्रभावित खल्लारी थाना क्षेत्र के फरसगांव के जंगल में जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे. इस दौरान जवानों पर चार भालुओं ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में एक जवान बुरी तरह घायल हो गया.