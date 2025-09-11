ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ और बिहारपुर में भालुओं का आतंक, गर्भवती सहित दो महिलाओं पर किया हमला

नहीं थम रहा भालुओं का आतंक: गर्भवती महिला पर हमला ग्राम पंचायत बंजी के गुरचहवा पारा में हुआ, जब वह शौच के लिए बाहर गई थी. भालू के हमले के बाद महिला को गंभीर हालत में मनेंद्रगढ़ अस्पताल लाया गया. प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने महिला को अंबिकापुर रेफर कर दिया.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ और बिहारपुर में भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में दो अलग-अलग घटनाओं में भालुओं ने दो महिलाओं पर हमला किया, जिनमें से एक गर्भवती महिला है.

भालुओं के हमले से दहशत: भालुओं के आतंक के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं. ग्रामीणों ने बताया कि नगरपालिका मनेंद्रगढ़ के कई वार्डों में शाम होने के बाद भालुओं का दल पहुंच जाता है. ग्राम पंचायत चनवारीडांड़ और लालपुर के कुछ हिस्सों में भी भालुओं को घूमते हुए देखा गया है, जिससे शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के लोग डरे सहमे हैं.

ग्रामीणों की मांग: ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को भालुओं की समस्या का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. लोगों ने वन विभाग से भालुओं को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की मांग की है.

क्या कर रहा वन विभाग: वन विभाग ने भालुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है. शहर में मुनादी कराई जा रही है कि शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर न निकलें.

छत्तीसगढ़ में भालुओं का आतंक