ETV Bharat / state

भारत-पाक बॉर्डर पहुंची टेरिटोरियल आर्मी की टीम, देखा-कैसे काम करती है हमारी सेना - TAMILITARYCIVILFUSION2025

टेरिटोरियल आर्मी की टीम ने सीमावर्ती चौकियों पर दौरा किया ताकि सेना की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझ और जान सकें.

Participants inspecting the Indo-Pak check post
भारत-पाक चौकी का जायजा लेते प्रतिभागी (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read

जैसलमेर: भारतीय सेना की दक्षिण कमांड की पहल पर TAMilitaryCivilFusion2025 के तहत टेरिटोरियल आर्मी की टीम को सीमा क्षेत्र की फील्ड विजिट कराई गई. टीम ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया. इनको सीमा सुरक्षा, सैन्य गतिविधियों और सैनिकों की कार्यशैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. टीम को सीमा पर तैनात जवानों के पराक्रम और चुनौतियों को नजदीक से देखने का मौका मिला. इनको पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज भी ले जाया गया, जहां भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड फायरिंग और हथियारों का लाइव प्रदर्शन किया.

कोनार्क कॉर्प्स इंडियन आर्मी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी. इसमें बताया कि टीए प्रतिनिधियों को आधुनिक हथियार प्रणालियां, आर्टिलरी गन, टैंक और विभिन्न हथियारों से अभ्यास दिखाया गया. इसके जरिए स्पष्ट किया कि भारतीय सेना कैसे हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार और तत्पर रहती है.

पढ़ें: भविष्य की तैयारी, जैसलमेर में भारतीय सेना का ड्रोन अभ्यास - INDIAN ARMY DRONE EXERCISE

दक्षिण कमांड के अनुसार, इस तरह की गतिविधियां प्रतिभागियों को न केवल सैन्य क्षमताओं से अवगत कराती हैं, बल्कि दर्शाती है कि सेना तकनीकी और रणनीतिक दृष्टि से लगातार प्रगति कर रही है. फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य नागरिक और सैन्य सहभागिता को बढ़ावा देना तथा नई पीढ़ी को राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की गहराई से समझ प्रदान करना था.

टीए टीम ने इस अनुभव को यादगार बताया और कहा कि भारतीय सेना की तैयारी और अनुशासन को देखकर गर्व की भावना जागृत हुई. इस दौरे के जरिए संदेश दिया गया कि सीमाओं की सुरक्षा से लेकर उन्नत हथियार प्रणाली के संचालन तक भारतीय सेना सदैव देश की संप्रभुता की रक्षा को तैयार है.

जैसलमेर: भारतीय सेना की दक्षिण कमांड की पहल पर TAMilitaryCivilFusion2025 के तहत टेरिटोरियल आर्मी की टीम को सीमा क्षेत्र की फील्ड विजिट कराई गई. टीम ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया. इनको सीमा सुरक्षा, सैन्य गतिविधियों और सैनिकों की कार्यशैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. टीम को सीमा पर तैनात जवानों के पराक्रम और चुनौतियों को नजदीक से देखने का मौका मिला. इनको पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज भी ले जाया गया, जहां भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड फायरिंग और हथियारों का लाइव प्रदर्शन किया.

कोनार्क कॉर्प्स इंडियन आर्मी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी. इसमें बताया कि टीए प्रतिनिधियों को आधुनिक हथियार प्रणालियां, आर्टिलरी गन, टैंक और विभिन्न हथियारों से अभ्यास दिखाया गया. इसके जरिए स्पष्ट किया कि भारतीय सेना कैसे हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार और तत्पर रहती है.

पढ़ें: भविष्य की तैयारी, जैसलमेर में भारतीय सेना का ड्रोन अभ्यास - INDIAN ARMY DRONE EXERCISE

दक्षिण कमांड के अनुसार, इस तरह की गतिविधियां प्रतिभागियों को न केवल सैन्य क्षमताओं से अवगत कराती हैं, बल्कि दर्शाती है कि सेना तकनीकी और रणनीतिक दृष्टि से लगातार प्रगति कर रही है. फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य नागरिक और सैन्य सहभागिता को बढ़ावा देना तथा नई पीढ़ी को राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की गहराई से समझ प्रदान करना था.

टीए टीम ने इस अनुभव को यादगार बताया और कहा कि भारतीय सेना की तैयारी और अनुशासन को देखकर गर्व की भावना जागृत हुई. इस दौरे के जरिए संदेश दिया गया कि सीमाओं की सुरक्षा से लेकर उन्नत हथियार प्रणाली के संचालन तक भारतीय सेना सदैव देश की संप्रभुता की रक्षा को तैयार है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN ARMYFIELD VISIT BY SOUTHERN COMMANDटेरिटोरियल आर्मी टीम पहुंची बोर्डरTA TEAM OBSERVED WORKING OF ARMYTAMILITARYCIVILFUSION2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद

भारत–जापान ने दो वर्षों में किए 170 MoU, 13 अरब डॉलर का वादा

चीन-अमेरिका कहानी लिख रहे, भारत लिखने दे रहा...जानिए पूरा सच!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.