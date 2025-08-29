ETV Bharat / state

चमोली बिरही निजमुला घाटी में भयंकर लैंडस्लाइड, भरभराकर गिरा पहाड़, आपदा से परेशान लोग - LANDSLIDE IN CHAMOLI

बिरही निजमुला घाटी में ब्यांरा गांव के पास पहाड़ का आधा हिस्सा टूटा है.

LANDSLIDE IN CHAMOLI
चमोली बिरही निजमुला घाटी में भयंकर लैंडस्लाइड (ETV BHARAT)
थराली: चमोली जिले में आसमानी आफत बरस रही है. इसके साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाओं ने भी लोगों की परेशानी बढ़ी दी हैं. ताजा मामला चमोली जिले की बिरही निजमुला घाटी का है. बिरही निजमुला घाटी में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि ब्यांरा गांव के पास पहाड़ का आधा हिस्सा टूटा है. इस क्षेत्र में कोई भी गांव या कस्बा नहीं है. जिसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है.

वहीं, बीती रात एक बार फिर से पिंडर घाटी में भारी बारिश एवं बादल फटने से भारी तबाही हुई है. बादल फटने के कारण विकासखंड देवाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोपाटा में आयें पानी के जलजले में पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हों गई हैं, जबकि गौशाला में बंधी भैस,गाय,बैल सहित कई बकरियों के दबने की सूचना मिल रही है.

22 अगस्त को तहसील थराली के अंतर्गत थराली चेपड़ो, सबगड़ा सहित कई अन्य गांवों में भारी नुकसान हुआ था. सबगड़ा में जहां एक 20 वर्षीय युवती की मकान में दबने से दर्दनाक मौत हो गई थी. वहीं, चेपड़ो गांव से एक बुजुर्ग लापता हैं. जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है. थराली आपदा को एक सप्ताह भी नही बीता था कि विकास खंड देवाल के मोपाटा में बादल फट गया. बादल फटने के कारण के बाद आए सैलाब में पति-पत्नी दब कर मौत हो गई है, जबकि एक अन्य दंपति घायल हो गए हैं.

बताया जा रहा है कि मृतक दाम्पत्य एवं घायल दाम्पत्य के घरों से ऊपर करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी पर रात करीब एक बजे भारी बारिश के साथ ही अचानक बदल फटने के कारण पानी एवं मलबें का सैलाब इन घरों में आ घुसा. जिसकी चपेट में आने से दो की मौत और दो घायल हो गए, जबकि दो मकाने व गौशाला ध्वस्त हो गई हैं.

थराली के उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट ने बताया रात के करीब 12.15 बजे मोपाटा में बादल फटने से आएं सैलाब की चपेट में आने से 60 वर्षीय तारा सिंह खाती पुत्र भवान सिंह एवं 55 वर्षीय कमला देवी पत्नी तारा सिंह जल सैलाब मलबें में दफन हो गये हैं. इसके अलावा विक्रम सिंह खाती एवं उनकी पत्नी दुर्गा देवी घायल हो गए हैं. क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों के सहयोग से दोनों मृतकों के शवों को कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बहार निकाला गया.

इसके अलावा गौशाला में बंधी तारा सिंह के की मवेशियों की दबने एवं बह कर मौत हो गई है. एसडीएम ने बताया देवाल से राजस्व उपनिरीक्षक योगी कुंवर के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम तड़के मोटापा पहुंच गयी है. थराली से तहसीलदार अक्षय पंकज के नेतृत्व में डीडीआरएफ की टीम व थराली थानाध्यक्ष पंकज कुमार एवं देवाल चौकी प्रभारी सत्येंद्र बुटोला के नेतृत्व में पुलिस टीम मोपाटा गांव पहुंची. जिसके बाद पर बचाव एवं राहत कार्य शुरू किये गये.

