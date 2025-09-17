ETV Bharat / state

पीएम के जन्मदिन पर 75 देशों में एक साथ रक्तदान, 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की ओर से पूरे प्रदेश में 'सेवा पखवाड़े' का आगाज किया गया. पहले दिन रक्तदान ​व चिकित्सा शिविर हुए.

Seva Pakhawara In Rajasthan
रक्तदान शिविर का अवलोकन करते सीएम शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 6:15 PM IST

4 Min Read
जयपुर: अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् (अभातेयुप) की ओर से बुधवार को 'रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0' का आयोजन किया गया. यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और परिषद के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया. कार्यक्रम में रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की. आयोजकों का दावा है कि यह रक्तदान महोत्सव भारत सहित 75 देशों में आयोजित किया गया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पहले रक्तदान को लेकर लोगों के मन में भ्रम रहता था, लेकिन इस तरह के आयोजनों से वह भ्रम दूर होता है. पिछले कुछ सालों से अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद लगातार रक्तदान का आयोजन कर रही है, जो अपने आप में एक शानदार पहल है. उन्होंने कहा कि यदि हम रक्तदान करते हैं तो निश्चित तौर पर किसी न किसी की जान बचा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश में काफी बड़ा परिवर्तन लाया है.

1 लाख स्वयंसेवक जुड़े: कार्यक्रम के आयोजक पुनीत कर्णावट ने बताया कि देश में जरूरत के हिसाब से रक्तदान नहीं हो पा रहा है. ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से उनका प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें. इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. आयोजकों ने बताया कि इस रक्तदान अभियान के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा.

पढ़ें: प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े का आगाज, सीएम ने लगाई झाड़ू, हाथों से पिलाई चाय

  • 7,500 से अधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन
  • अभियान का लक्ष्य 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह
  • देशभर के 4000 रक्त बैंक इस कार्यक्रम का हिस्सा
  • 5000 डॉक्टर, 25000 लैब टेक्नीशियन जुड़े
  • 1 लाख स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़कर सेवा में भाग ले रहे
  • भारत सहित विश्व के 75 देशों में आयोजन

जयपुर में 126 रक्तदान केंद्र: आयोजकों के अनुसार जयपुर के अलग-अलग स्थानों पर 126 रक्तदान केंद्र बनाए गए, जहां हजारों लोगों ने रक्तदान किया. इस तरह पूरा शहर एक साथ इस रक्तदान ड्राइव से जुड़ गया. इन केंद्रों में सरकारी स्थल, एडवांस लैब टेक, अग्रवाल पीजी कॉलेज, एआईएस हाउसिंग सोसाइटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, आर्य समाज मंदिर, आर्यावर्त, एटीडीसी विद्याधर नगर और बदरवास विकास समिति और दिव्या दृष्टि क्लासेज आदि शामिल थे.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने किया रक्तदान: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में आयोति रक्तदान एवं चिकित्सा शिविर में प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रक्तदान किया. दीया कुमारी ने कहा कि 'सेवा का भाव रखकर ही कार्य करें, तभी समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है.' उन्होंने आमजन और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं. उन्होंने कहा कि मेडिकल कैम्प, साफ सफई सेवा, बस्तियों में स्वच्छता को लेकर कार्य किए जाने चाहिए.

यह भी पढ़ें: सेवा पखवाड़ा: प्रदेश प्रभारी को किसने दी गलत रिपोर्ट...कार्रवाई की तैयारी में भाजपा

सवाई माधोपुर में कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान: जिला मुख्यालय पर भाजपा ने पीएम मोदी का जन्म दिन 'सेवा पखवाड़ा' के रूप में मनाया. यहां रक्तदान एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किया. पीएम के जन्मदिवस पर उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गौवंश को हरा चारा एवं गुड़ खिलाया. डॉ. मीणा ने पुराने शहर स्थित दंडवीर बालाजी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की. साहू समाज द्वारा तेरापंथी महासभा के नेतृत्व में भी एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया.

बूंदी में 101 यूनिट रक्तदान: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया. भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा और शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रंगी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया. उत्सव को "सेवा पखवाड़ा" में बदलते हुए 101 यूनिट रक्तदान किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ. इसके बाद रक्तदानियों ने सेवा का अद्भुत जज्बा दिखाते हुए शिविर में बढ़-चढ़कर भाग लिया.

