'रील नहीं, रियल उपलब्धियों से लिखा छात्रसंघ का कार्यकाल', अभाविप नीत डूसू ने गिनाई उपलब्धियां - ABVP DUSU ACHIEVEMENTS

डूसू पदाधिकारियों ने बताया कि अभाविप छात्रसंघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बड़े और रणनीतिक फैसले लेने पर मजबूर किया.

अभाविप नीत डूसू ने गिनाई अपनी उपलब्धियां
अभाविप नीत डूसू ने गिनाई अपनी उपलब्धियां (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 7:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) नेतृत्व वाला कार्यकाल मंगलवार को खत्म हुआ. 18 सितंबर को DUSU का चुनाव है, अगले दिन 19 सितंबर को मतगणना होगी. DUSU कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डूसू सचिव मित्रविंदा कर्णवाल, उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को बताया.

डूसू पदाधिकारियों ने बताया कि अभाविप छात्रसंघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बड़े और रणनीतिक फैसले लेने पर मजबूर किया. मुख्य उपलब्धियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का पूर्ण रूप से लागू होना, विश्वविद्यालय के पूर्वी और पश्चिमी कैंपस की आधारशिला और चौथे वर्ष में प्रवेश व्यवस्था का सफल क्रियान्वयन शामिल है. उन्होंने केंद्रीकृत हॉस्टल आवंटन प्रणाली को लागू करवाना छात्र हित में बड़ी उपलब्धि बताया. साथ ही उन्होंने 'एक कोर्स-एक शुल्क' की नीति लागू करवाने के लिए दबाव बनाया और फीस वृद्धि का विरोध कर विद्यार्थियों को राहत दिलाई.

अभाविप नीत डूसू ने गिनाई अपनी उपलब्धियां (ETV Bharat)

पिछले एक वर्ष में 4,248 छात्रों की समस्याओं को सीधे हल कराना डूसू की सबसे बड़ी उपलब्धि है. 'डूसू इन कैंपस' अभियान के तहत हजारों छात्रों से संपर्क स्थापित किया गया. खासतौर पर पीजी और किराए के मकानों में रहने वाले छात्रों की समस्याओं को लेकर रेंट कंट्रोल अधिनियम लागू करने की मांग की गई. इसके अलावा डीयू विद्यार्थियों के लिए विशेष यू-बस सेवा प्रारंभ कराई गई. डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ इंटर्नशिप का आयोजन, जिसमें 250 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और उन्हें व्यावसायिक अनुभव प्राप्त हुआ.

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण अभाविप का फोकस रहा है. डूसू ने परिसर में 24 घंटे वामिका हेल्पलाइन का संचालन जारी रखा. सभी कॉलेजों के बाहर महिला पीसीआर व्यवस्था उपलब्ध कराई गई. ‘मिशन साहसी’ के अंतर्गत छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया. इसके अलावा ‘ऋतुमति अभियान’ के जरिए 250 से अधिक बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाकर सेनेटरी पैड वितरित किए गए और कई कॉलेजों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों को पुनः स्थापित किया गया. इन कदमों ने छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाया.

डूसू की सचिव मित्रविंदा कर्णवाल ने कहा कि केद्रित हॉस्टल आवंटन प्रणाली, प्रभावी आंतरिक शिकायत समिति, और फीस वृद्धि के विरोध सहित अधिकांश वादों को पूरा किया है. विद्यार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. उन्होंने 'शक्ति वंदन' कार्यक्रम का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 9 छात्राओं को 11,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया.

उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया; ''कार्यकाल कागज़ी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि छात्रसंघ ने धरातल पर छात्रों की वास्तविक आवाज बनकर प्रशासन को जनहितकारी निर्णय लेने पर मजबूर किया. बोंड नीति का विरोध, अप्रत्यक्ष चुनावों के प्रयासों को विफल करना और रोज़मर्रा की छात्र समस्याओं के निराकरण को इस कार्यकाल की बड़ी सफलताएं रही.''

अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल ने कहा कि डूसू का यह कार्यकाल छात्रहित, सेवा और संघर्ष की मिसाल रहा है. महिला सुरक्षा, हॉस्टल व्यवस्थाओं, फीस वृद्धि विरोध, और मातृत्व स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दों पर निरंतर संघर्ष हुआ. वहीं, प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि संगठन-आधारित छात्रसंघ ही छात्रों की सच्ची आवाज बन सकता है. 'डूसू इन कैंपस' अभियान, हजारों विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान, रेंट कंट्रोल अधिनियम की मांग, बस सेवा प्रारंभ करना और अकादमिक विस्तार ने इस कार्यकाल को ऐतिहासिक बना दिया है. उन्होंने भरोसा जताया कि अभाविप भविष्य में भी छात्रहित के मुद्दों पर डटेगा और संघर्ष करता रहेगा.

