लखनऊ में बसेगी विशाल टेंट सिटी, ठहरेंगे 35 स्काउट्स-गाइड्स, 61 साल बाद यूपी में नेशनल जंबूरी का आयोजन

वृंदावन योजना स्थित डिफेन्स एक्सपो ग्राउंड में टेंट सिटी के लिए हुआ भूमिपूजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे

टेंट सिटी के लिए भूमि पूजन करते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व अन्य.
Published : September 29, 2025 at 5:46 PM IST

लखनऊ: राजधानी में पहली बार भारत स्काउट्स और गाइड्स की डायमंड जुबली ग्रैंड फिनाले और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का भव्य आयोजन 23 से 29 नवम्बर तक होने जा रहा है. जिसको लेकर टेंट सिटी बसाई जा रही है. वृंदावन योजना स्थित डिफेन्स एक्सपो ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस विश्वस्तरीय शिविर का भूमि पूजन सोमवार को मंत्रोच्चार और विधिविधान के साथ हुआ. भूमिपूजन समारोह में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह उपस्थित रहे.

पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि 23 से 29 नवंबर तक चलने वाला जंबूरी का आयोजन भारत के 30,000 और विभिन्न देशों के 2,000 स्काउट्स-गाइड्स, साथ ही 3,000 अधिकारियों-स्टाफ को आकर्षित करेगा. यहां कुल 35,000 प्रतिभागी इकट्ठा होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की संभावना है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे युवाओं का वैश्विक उत्सव करार देते हुए कहा कि जम्बूरी सिर्फ एक शिविर नहीं, बल्कि भाईचारे, संस्कृति और नेतृत्व का मंच है. यह आयोजन 1953 में हैदराबाद में पहली राष्ट्रीय जम्बूरी के बाद 18 सफल आयोजनों के बाद उत्तर प्रदेश को 61 वर्षों बाद मिला है. पिछली बार 1964 में जंबूरी का आयोजन प्रयागराज में हुआ था. जम्बूरी के लिए डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में एक सप्ताह के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘टेंट सिटी’ तैयार की जाएगी. जिसमें 3,500 टेंट, 1,600 शौचालय-स्नानागार, 25,000 क्षमता का एरिना, 64 रसोईघर, 100 बिस्तरों का अस्पताल, 15 डिस्पेंसरी, 100 प्रदर्शनी स्टॉल, जम्बूरी मार्केट, ग्लोबल विलेज, एडवेंचर जोन, वाई-फाई जोन और दो दिवसीय ड्रोन शो शामिल होंगे.

एयर फोर्स की एयर अग्निवीर प्रदर्शनी, HAM रेडियो स्टेशन और आईटी हब भी आकर्षण का केंद्र होंगे. योगी सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन और पर्यावरणीय संतुलन के लिए विश्वस्तरीय प्रबंध सुनिश्चित किए हैं. ‘टेंट सिटी’ ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों पर आधारित होगी.

NATIONAL JAMBOREE LUCKNOW, WHAT IS JAMBOREE, TENT CITY IN LUCKNOW, भारत स्काउट्स और गाइड्स, JAMBOREE AT DEFENSE EXPO GROUND

