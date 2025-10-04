डूंगरपुर: दो युवकों से मारपीट के बाद तनाव, कलेक्टर और एसपी ने किया फ्लैग मार्च, इलाके में शांति
पातेला बस्ती में दो युवकों पर हमले का मामला शुक्रवार रात गरमा गया. पुलिस ने हमले के दो आरोपियों को हिरासत में लिया है.
Published : October 4, 2025 at 8:38 AM IST
डूंगरपुर: शहर की कोतवाली थाना क्षेत्र की पातेला बस्ती में गुरुवार रात एक पक्ष के कुछ युवकों के दूसरे पक्ष के दो युवकों पर हमले का मामला शुक्रवार रात गरमा गया और हालात तनावपूर्ण हो गए. कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बस्ती में फ्लैग मार्च किया. इधर पुलिस ने हमलावर 2 युवकों को राउंडअप कर लिया है. माहौल बिगाड़ने के आरोपी कुछ युवकों को भी हिरासत में लिया है. फिलहाल इलाके में शांति है.
एसपी मनीष कुमार के अनुसार, हमले के दो आरोपी युवकों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है. अन्य को पकड़ने के प्रयास जारी है. स्थिति नियंत्रण में है और शांति है. ऐतिहातन इलाके में पुलिस बल लगाया है. उन्होंने बताया कि पातेला मोहल्ला निवासी सुमित नलवाया गुरुवार रात करीब 12 बजे दोस्त पीयूष, देवा और अंकित के साथ अपने अंकल के घर के बाहर बैठा था, तभी दूसरे पक्ष के पांच युवक दो बाइक पर आए व सुमित को थप्पड़ मार दिया. फिर दूसरे पक्ष के कुछ और युवक आ गए व सुमित व उसके तीनों दोस्तों से जमकर मारपीट की. इसमें सुमित और अंकित घायल हो गए. हमलावर मौके से भाग गए.
समझाइश के बाद धक्का-मुक्की: पुलिस के अनुसार, परिजनों ने मारपीट में घायल युवकों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस में 3 नामजद सहित अन्य हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दी. देर शाम लोगों के पातेला बस्ती पहुंचने पर मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस पहुंची और समझाइश की. इसके बाद लोग जाने लगे तो दूसरे पक्ष के कुछ युवकों ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभुलाल पटेल से धक्का-मुक्की और मारपीट का प्रयास किया. इसके बाद माहौल फिर तनावपूर्ण हो गया. पुलिस ने जैसे-तैसे मामला शांत कराया और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को डिटेन किया. इसके साथ ही पुलिस दो युवकों पर हमला करने वाले नामजद 3 में से 2 हमलावरों को भी राउंडअप कर लिया. कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए इलाके में फ्लैग मार्च किया.