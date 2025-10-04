ETV Bharat / state

डूंगरपुर: दो युवकों से मारपीट के बाद तनाव, कलेक्टर और एसपी ने किया फ्लैग मार्च, इलाके में शांति

डूंगरपुर: शहर की कोतवाली थाना क्षेत्र की पातेला बस्ती में गुरुवार रात एक पक्ष के कुछ युवकों के दूसरे पक्ष के दो युवकों पर हमले का मामला शुक्रवार रात गरमा गया और हालात तनावपूर्ण हो गए. कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बस्ती में फ्लैग मार्च किया. इधर पुलिस ने हमलावर 2 युवकों को राउंडअप कर लिया है. माहौल बिगाड़ने के आरोपी कुछ युवकों को भी हिरासत में लिया है. फिलहाल इलाके में शांति है.

एसपी मनीष कुमार के अनुसार, हमले के दो आरोपी युवकों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है. अन्य को पकड़ने के प्रयास जारी है. स्थिति नियंत्रण में है और शांति है. ऐतिहातन इलाके में पुलिस बल लगाया है. उन्होंने बताया कि पातेला मोहल्ला निवासी सुमित नलवाया गुरुवार रात करीब 12 बजे दोस्त पीयूष, देवा और अंकित के साथ अपने अंकल के घर के बाहर बैठा था, तभी दूसरे पक्ष के पांच युवक दो बाइक पर आए व सुमित को थप्पड़ मार दिया. फिर दूसरे पक्ष के कुछ और युवक आ गए व सुमित व उसके तीनों दोस्तों से जमकर मारपीट की. इसमें सुमित और अंकित घायल हो गए. हमलावर मौके से भाग गए.