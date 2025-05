ETV Bharat / state

Published : May 9, 2025 at 1:35 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 2:15 PM IST

बाड़मेर: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बॉर्डर के लोगों का जोश सातवें आसमान पर है. भले ही पाक सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं. पड़ोसी जिले जैसलमेर में हुए पाक के नाकाम हमले के मद्देनजर बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया गया. इसके चलते देर रात तक सायरन बजते रहे. पुलिस प्रशासन सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रही और पूरी रात ब्लैक आउट रहा. इसके चलते बाड़मेर जिला अंधेरे में डूबा रहा. ऐसे में इस बॉर्डर इलाके के लोगो की गुरुवार की रात कैसे गुजरी, इसे लेकर ईटीवी भारत ने स्थानीय लोगों से बातचीत की. बाड़मेर वासियों में जबरदस्त जोश और उत्साह नजर आया. उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, इसलिए गुरुवार भी सामान्य रात की तरह गुजरी. जानिए कैसे गुजरी बॉर्डर के लोगों की रात (ETV Bharat Barmer)

स्थानीय नागरिक नारायण जोशी का कहना है कि रोज की तरह गुरुवार रात भी गुजरी ओर घर मे आराम से सोए. मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है. वर्ष 1965 ओर 1971 के युद्ध का दौर भी देखा है. ऐसे में हमें बिलकुल डर नहीं है. उन्होंने बताया कि रात को ब्लैकआउट सायरन बजाने के बाद अपने घर के अंदर ही रहे और लाइट बंद रखी. हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है. पाकिस्तान भारत के सामने टिक भी नहीं सकता है. इसका उदाहरण गुरुवार रात जैसलमेर में हमले का प्रयास किया था, लेकिन चंद सेकंड में सेना ने पाक के ड्रोन उड़ा दिए. देश के लिए हम सब सेना के साथ हैं. पढ़ें: बाड़मेर में ब्लैक आउट: सायरन की आवाज के साथ सात घंटे अंधेरे में डूबा रहा सरहदी जिला, पांच घंटे रेड अलर्ट - INDO PAK WAR इसी तरह सुरेश सोनी बताते हैं कि उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं लगा. जैसे ही सायरन बजा घर की तमाम लाइट बंद कर दिया. इसके बाद घर मे ही रहे और आराम से नींद ली. मोहम्मद मंजूर कुरैशी ने कहा कि बाड़मेर में किसी तरह की परेशानी नहीं है. यहां हम हिन्दू मुस्लिम आपस मे भाईचारे के साथ रहते हैं. भारत की सेना पूरी तरह सक्षम है. ऐसे में हमें किसी तरह का डर नहीं है. गुरुवार रात अमन और चैन से गुजरी. ब्लैक आउट का भी पालन किया गया. उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार के साथ है. अगर जरूर पड़ी है तो देश के लिए 70 साल की उम्र में भी बॉर्डर पर लड़ने ओर गोली खाने को तैयार है. इसी तरह हेमराज जैन का जोश भी कुछ कम नहीं है. उन्होंने कहा कि 1965 ओर 1971 के युद्ध में यह सब देख चुके हैं तो मन में डर नहीं था. रात में कई बार सायरन की गूंज सुनाई दी, लेकिन हम लोग आराम से सोते रहे. मन में किसी तरह का कोई डर नहीं है. भारत की सेना पर हमें पूरा भरोसा है. हेमराज सेन के अनुसार 1971 के युद्ध को 14 दिन की बजाय दो दिन और चलने दिया गया होता तो पाकिस्तान कभी उठने का नाम नहीं लेता. बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव जैसे हालात है. बावजूद इसके, बॉर्डर इलाके के लोगों के जोश में कमी नजर नहीं आ रही, बल्कि सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार हैं.

