हजारीबाग में पुलिस और अधिवक्ता आमने-सामने, कोर्ट में दारोगा की पिटाई का मामला

हजारीबागः जिला में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है. गुरुवार शाम हुई खींचतान के बाद दोनों पक्षों की ओर से बैठकों का दौर जारी है.

झारखंड पुलिस एसोसिएशन की प्रदेश कमेटी शुक्रवार को हजारीबाग पहुंची. प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करना कायरता की निशानी है.

उन्होंने कहा कि हम हमेशा मानवाधिकार और सुरक्षा पर भरोसा करते हैं लेकिन हमें भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब भी किसी के बेटे हैं, ऊपर से नहीं आए हैं. न्यायालय के कमरे में जवान को पीटना कहां तक सही है. मुर्मू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना से पुलिस कर्मियों का मनोबल टूट रहा है.

उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषी अधिवक्ताओं का बार लाइसेंस रद्द करने की मांग भी की है. पीड़ित एसआई मनोज कुजूर की ओर से सदर थाना में आवेदन दिया गया है. इसमें हाफ मर्डर और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है.

बार एसोसिएशन ने भी इस मामले को लेकर बैठक की. पुलिस कस्टडी में अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना का निंदा की. बार एसोसिएशन ऑफ हजारीबाग ने जनरल बॉडी का बैठक बुलाई लेकिन इस बैठक में बात नहीं बनी. ऐसे में फिर से बैठक बुलाने की बात कही गई है. इस बात की जानकारी हजारीबाग बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता गौरव सिन्हा ने दी है.

कुल 52 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

दारोगा की पिटाई मामले में सदर थाना ने 22 नामजद वकीलों समेत कुल 52 वकीलों पर प्राथमिकी दर्ज की है. प्राथमिकी गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है. पीड़ित दारोगा मनोज कुजूर ने अपने बयान में कहा कि वकीलों के झुंड ने उन्हें बुरी तरह पीटा.

सदर थाना ने इस मामले में रोहित, वैभव, तापेश्वर, गौरव, दीपक, विकास, हरिश, प्रमोद, रान सोनी, रमेश सिंह, मोहित सिंह, कुणाल भारद्वाज, आफताब, भारत, जलील, दशरूद्दीन, निराला, गुलाम नबी, संतोष कुमार, निर्मल कुमार, ब्रजेश कुमार सहित अन्य वकीलों पर मामला दर्ज किया है.