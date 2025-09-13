लखीमपुर की बाढ़ को लेकर BJP के 2 बड़े नेताओं में तनातनी; स्वतंत्र देव बोले- बाढ़ नहीं आई, अजय मिश्र टेनी ने किया कटाक्ष
अजय मिश्र टेनी ने कहा, अगर किसी मंत्री को बाढ़ नहीं दिखती, तो उन्हें उसी जगह जाना चाहिए जहां उन्होंने शिलान्यास किया था...
Published : September 13, 2025 at 2:07 PM IST
लखीमपुर खीरी: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ और तबाही की तस्वीरों के बीच प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है. 11 सितंबर को शारदानगर बैराज के निरीक्षण पर पहुंचे मंत्री ने कहा था – “लखीमपुर खीरी में बाढ़ नहीं आई है.” यह बयान न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बल्कि विपक्ष और आम जनता की आलोचना का विषय भी बन गया.
उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री के बयान को लेकर शुक्रवार को निघासन के बेलरायां में आयोजित भाजपा की बैठक में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अजय मिश्र "टेनी" ने तीखा कटाक्ष किया. उन्होंने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के “खाद बहुत है” वाले पुराने बयान का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ बयान देना चाहिए.
अजय मिश्र टेनी ने सभा में कहा, “जिले के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन नदियों में समा चुकी है, लगभग 60 घर बह चुके हैं और प्रशासन लगातार राहत सामग्री वितरित कर रहा है. ऐसे हालात में अगर किसी मंत्री को बाढ़ नहीं दिखती, तो उन्हें उसी जगह जाना चाहिए, जहां उन्होंने शिलान्यास किया था, क्योंकि वहां तो ‘बाढ़ बहुत है’.
टेनी का यह बयान और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है. कई लोग इसे जनता के दर्द की सच्ची आवाज बता रहे हैं. वहीं कुछ इसे भाजपा के भीतर ही मतभेद का संकेत मान रहे हैं.
बता दें कि निघासन तहसील क्षेत्र के ग्रंट नंबर 12 गांव की स्थिति बेहद भयावह है. यहां शारदा नदी की तेज धारा में करीब 60 घर बह चुके हैं. प्रभावित परिवारों के सामने छत और रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बाढ़ का पानी उनकी जमीन और घरों को निगल रहा है. वहीं प्रशासन राहत सामग्री और अस्थायी शिविर बनाकर पीड़ितों को मदद देने का दावा कर रहा है.
