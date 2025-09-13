ETV Bharat / state

लखीमपुर की बाढ़ को लेकर BJP के 2 बड़े नेताओं में तनातनी; स्वतंत्र देव बोले- बाढ़ नहीं आई, अजय मिश्र टेनी ने किया कटाक्ष

लखीमपुर की बाढ़ को लेकर BJP के स्वतंत्र देव और अजय मिश्र टेनी में तनातनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ और तबाही की तस्वीरों के बीच प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है. 11 सितंबर को शारदानगर बैराज के निरीक्षण पर पहुंचे मंत्री ने कहा था – “लखीमपुर खीरी में बाढ़ नहीं आई है.” यह बयान न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बल्कि विपक्ष और आम जनता की आलोचना का विषय भी बन गया.

उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री के बयान को लेकर शुक्रवार को निघासन के बेलरायां में आयोजित भाजपा की बैठक में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अजय मिश्र "टेनी" ने तीखा कटाक्ष किया. उन्होंने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के “खाद बहुत है” वाले पुराने बयान का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ बयान देना चाहिए.

अजय मिश्र टेनी ने सभा में कहा, “जिले के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन नदियों में समा चुकी है, लगभग 60 घर बह चुके हैं और प्रशासन लगातार राहत सामग्री वितरित कर रहा है. ऐसे हालात में अगर किसी मंत्री को बाढ़ नहीं दिखती, तो उन्हें उसी जगह जाना चाहिए, जहां उन्होंने शिलान्यास किया था, क्योंकि वहां तो ‘बाढ़ बहुत है’.