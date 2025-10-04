ETV Bharat / state

सरकंडा थाना क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण, विशेष समुदाय से जुड़े युवक पर गंभीर आरोप

बिलासपुर : सरकंडा थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के युवक के अनैतिक कृत्य के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई.जिसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो गया. बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के युवक ने शिवमंदिर के पास गंदगी कर दी. जिसके बाद लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा.विरोध के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है.

बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के मंदिर में युवक के अनैतिक कृत्य के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा.इसके बाद लोगों ने पथराव भी किया. लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोक लिया. पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाईश दी.जिसके बाद मामला शांत हुआ.



इस पूरे मामले में बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि घटना तीन अक्टूबर के शाम की है.जब युवक ने मंदिर के पास अनैतिक काम किया.जिसकी सूचना पुलिस तक पहुंची. पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को भांपते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ सरकंडा में अपराध क्रमांक 1355/25 धारा 299,296,351(2) पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.