सरकंडा थाना क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण, विशेष समुदाय से जुड़े युवक पर गंभीर आरोप

सरकंडा थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के युवक पर मंदिर के पास अनैतिक कृत्य करने का आरोप लगा है.

Tense atmosphere in Sarkanda
सरकंडा थाना क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 2:19 PM IST

बिलासपुर : सरकंडा थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के युवक के अनैतिक कृत्य के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई.जिसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो गया. बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के युवक ने शिवमंदिर के पास गंदगी कर दी. जिसके बाद लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा.विरोध के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है.

बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के मंदिर में युवक के अनैतिक कृत्य के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा.इसके बाद लोगों ने पथराव भी किया. लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोक लिया. पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाईश दी.जिसके बाद मामला शांत हुआ.


इस पूरे मामले में बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि घटना तीन अक्टूबर के शाम की है.जब युवक ने मंदिर के पास अनैतिक काम किया.जिसकी सूचना पुलिस तक पहुंची. पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को भांपते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ सरकंडा में अपराध क्रमांक 1355/25 धारा 299,296,351(2) पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

सरकंडा थाना क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण (Etv Bharat)

कुछ असामाजिक तत्वों ने मोहल्ले में पुरानी रंजिश के कारण अशांति फैलाते हुए ठेले में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की है. जिस पर पुलिस ने गैरजमानती धारा में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की है. दोनों पक्षों से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी तक 08 अपराधिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है - रजनेश सिंह,एसएसपी

एसएसपी के मुताबिक प्रकरण के अन्य अज्ञात फरार व्यक्तियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर कार्यवाही की जाएगी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल के निरीक्षण के बाद इलाके में पुलिस बल भी तैनात किया है.

